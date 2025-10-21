Сэм Альтман бросает вызов Google и Perplexity: OpenAI презентовала ИИ-браузер Atlas — с встроенным ChatGPT
OpenAI выпустила ИИ-браузер Atlas — с встроенным ChatGPT
OpenAI презентовала браузер ChatGPT Atlas — первый собственный продукт компании, в котором нейросеть встроена в сам интерфейс поиска. Как сообщил Сэм Альтман, сначала браузер будет доступен только пользователям macOS, но уже скоро компания выпустит версии для Windows и Android. Новый браузер бросит вызов Google и Perplexity, также развивающим ИИ в своих поисковиках.
Браузер, который «понимает» контекст
OpenAI встроила в Atlas свой ChatGPT, способный анализировать и объяснять контент прямо на открытых страницах. Пользователь может задать вопрос к найденным данным, попросить сделать краткое резюме статьи или уточнить детали, не покидая вкладку.
Главная особенность браузера — встроенный боковой чат, который постоянно «видит» контекст страницы и учитывает действия пользователя. По словам руководителя инженерной команды OpenAI Бена Гуджера, технология должна заменить традиционный поиск, превращая браузер в «умного собеседника».
Персонализация и автоматизация
Product Lead OpenAI Адам Фрай заявил, что Atlas сможет использовать историю просмотров, чтобы адаптировать ответы под интересы конкретного человека. Таким образом, ChatGPT начнёт формировать персонализированную «карту знаний» и подстраивать рекомендации под поведение пользователя.
Кроме того, в браузере появится «режим агента» — функция, позволяющая ChatGPT выполнять простые действия в интернете. В этом режиме система сможет искать товары, заполнять формы, оформлять заказы и собирать информацию без участия пользователя. В OpenAI называют это шагом к «автоматизации цифровой рутины».
Новый этап ИИ-гонки
Появление ChatGPT Atlas усиливает конкуренцию на рынке браузеров, где традиционные игроки уже интегрируют искусственный интеллект. Google добавил в Chrome собственный AI-режим поиска, Microsoft развивает Edge с Copilot, а стартапы Perplexity и The Browser Company продвигает свои решения — Comet и Dia.
Руководитель ChatGPT Ник Терли отметил, что компания рассматривает Atlas как «новую точку входа в интернет» и продолжение стратегии OpenAI по превращению ChatGPT в полноценную цифровую экосистему. Он подчеркнул, что браузеры уже изменили то, как пользователи работают в сети, и OpenAI намерена «сделать следующий шаг в этой эволюции».
Контекст
Пока Chrome остаётся безусловным лидером с более чем 3 млрд пользователей по всему миру. Однако эксперты отмечают, что привычки пользователей постепенно меняются: интеграция нейросетей в браузеры становится новым стандартом отрасли.
Как отмечает TechCrunch, ChatGPT Atlas может стать первым массовым продуктом, где искусственный интеллект не просто встроен в поиск, а лежит в его основе. Если OpenAI удастся удержать интерес аудитории, рынок браузеров ждёт крупнейшее перераспределение сил за последние десять лет.
Фото: OpenAI
