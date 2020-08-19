Предпринимателям Севастополя пообещали дополнительные выплаты в пандемию

Севастопольские предприниматели смогут получить дополнительные выплаты в пандемию. На деньги смогут рассчитывать больше 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское правительство.

Деньги будут выплачиваться предпринимателям и компаниям, которые пострадали от коронавируса, но не получили федеральные субсидии.

Компании должны вести работу, соответствующую 427 видам деятельности из перечня ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ред.).

Субсидии будут выплачиваться за апрель и май этого года. За каждый месяц на каждого сотрудника будет выплачено по 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда). Речь идет о работниках, которые были официально трудоустроены по состоянию на 1 марта 2020 года.

На эти цели будет направлено 1,1 млрд рублей.

Среди других мер поддержки местных предпринимателей власти называют льготы по налогам, выплаты, снижение или отмену арендных ставок на несколько месяцев.

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