Куда не пускают мужчин: названы самые прибыльные сферы бизнеса для женщин

В 2023 году в России зарегистрировалось 524,9 тыс. предпринимательниц. Это на 22% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании банка «Точка», с результатами которого ознакомился RB.RU.
Аналитики также определили наиболее популярные сферы, в которых работают россиянки-предпринимательницы. Чаще всего девушки ведут бизнес в области бухучета, по проведению финансового аудита и по налоговому консультированию, а также в бьюти-индустрии, в сфере дополнительного образования, дизайна, в розничной торговле через маркетплейсы и в агентствах недвижимости.
Самый большой оборот наблюдается в логистике, оптовой и розничной торговле, в деятельности по организации отдыха и развлечений.
По данным «Точки», чаще всего в бизнес в России уходят девушки «поколения миллениум» (Y) — родившиеся между 1985 и 2002 годами. В 2023 году их доля от общего числа предпринимательниц составила 54%. Активнее дела ведут женщины поколения («X») — родившиеся между 1964 и 1984 годами. Это 39% от общего числа.
Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A /
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