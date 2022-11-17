Ученые ИТМО разработали городской воздухопроницаемый и светопрозрачный шумозащитный экран. В основе технологического решения лежат связанные резонаторы Гельмгольца, что позволит снизить уровень шума в 10 раз.

О разработке физиков ИТМО рассказали в пресс-службе университета.

Ученые разработали решение для подавления акустических шумов в диапазоне частот, которые слышит человек. В качестве экспериментального образца для проверки технологии использовали прототип шумоизолирующей беседки для парков, состоящей из напечатанных на 3D-принтере резонаторов.

«Сам эксперимент был простой: снаружи мы установили динамик, внутри структуры поместили микрофон, а затем измерили уровень сигнала сначала без нашей конструкции, а потом с ней, и рассчитали коэффициент прохождения звука», – отметила автор исследования, аспирант физического факультета ИТМО Мария Красикова.

Эксперимент показал снижение уровня шума в диапазоне частот от 2 до 16,5 килогерц на 20 децибел, то есть примерно в 10 раз.

Ученые планируют протестировать прототип в специальной безэховой камере. Разработчики полагают, что на основе их технологического решения можно будет изготавливать шумозащитные конструкции для парков и экраны для магистралей.

Фото на обложке: ИТМО