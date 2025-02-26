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​​В правительстве предложили упростить регистрацию иностранных компаний

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Минфин предложил упростить процедуру постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Соответствующий документ, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

​​В правительстве предложили упростить регистрацию иностранных компаний
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«Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — следует из документа.

Согласно законопроекту, иностранные компании больше не будут обязаны подавать заявления и документы в налоговый орган при открытии счета в российском банке. Вместо этого, заявление будет подаваться банком в электронной форме.

Налоговый орган должен будет поставить компанию на учет в течение пяти дней после получения заявления от банка и отправить свидетельство иностранной организации в электронном виде в тот же срок.

  • Накануне, 25 февраля, представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что правительство начало разрабатывать условия для возвращения иностранных компаний из недружественных стран на российский рынок. Однако опрошенные юристы и аналитики прогнозировали, что иностранным брендам может быть сложно вернуться в Россию из-за юридических препятствий.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock / FOTODOM

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