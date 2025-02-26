​​В правительстве предложили упростить регистрацию иностранных компаний

«Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — следует из документа.

Согласно законопроекту, иностранные компании больше не будут обязаны подавать заявления и документы в налоговый орган при открытии счета в российском банке. Вместо этого, заявление будет подаваться банком в электронной форме.

Налоговый орган должен будет поставить компанию на учет в течение пяти дней после получения заявления от банка и отправить свидетельство иностранной организации в электронном виде в тот же срок.

Накануне, 25 февраля, представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что правительство начало разрабатывать условия для возвращения иностранных компаний из недружественных стран на российский рынок. Однако опрошенные юристы и аналитики прогнозировали, что иностранным брендам может быть сложно вернуться в Россию из-за юридических препятствий.

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