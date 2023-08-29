Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил первый полет, говорится в сообщении Минпромторга РФ. «Суперджет» создали по программе импортозамещения систем и компонентов — всего заменили около 40 систем и агрегатов.

Судно изготовил производственный центр ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре. «В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — говорится в сообщении Минпромторга.

Полет длился 54 минуты, проходил на высоте до 3 тыс. метров и скорости до 343 км/час. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета в воздухе, систему автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

Всего на новом «Суперджете» было замещено порядка 40 систем и агрегатов — авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты.

Чтобы «ускорить программу испытаний» на первом опытном образце самолета внедрили франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец ведомство обещает протестировать уже с отечественными двигателями ПД-8.

ЕС запретил поставлять в Россию самолеты и запчасти в конце февраля 2022 года. В мае Bloomberg писал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлот» будет вынужден разбирать свои самолеты Boeing и Airbus на запчасти. В марте 2023 года операторы самолетов Superjet 100 заявили о нехватке свечей зажигания для двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заверили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идет полным ходом».

Ранее СМИ сообщили, что совместное предприятие ОАК и итальянского Leonardo, которое создано для экспорта SSJ 100, рассчитывает получить европейский сертификат на самолет. Это станет критической частью сделки по продаже доли ОАК в SuperJet International.

Покупателем может выступить эмиратская MarkAB Capital, которая планирует при участии итальянцев организовать производство самолетов в ОАЭ.

Фото: Минпромторг РФ