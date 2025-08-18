Какая «зарплата мечты» в России в 2025-м — показал опрос

Россияне назвали конкретную сумму, которая, по их мнению, сделает их счастливыми, — 226 тысяч рублей в месяц. Это в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране и почти вдвое больше запроса 2017 года. Исследование ВЦИОМ также показало, как за последние десятилетия изменилось эмоциональное отношение людей к деньгам.

226 тысяч ₽ — чтобы быть счастливым

ВЦИОМ представил результаты свежего опроса о том, сколько денег нужно жителям России для ощущения счастья. Средний показатель по стране составил 226 921 ₽ в месяц — это почти в два с половиной раза больше нынешней средней зарплаты (93,6 тыс. ₽). По сути, это тот уровень дохода, который россияне воспринимают как «зону комфорта».

Для сравнения: восемь лет назад запросы были куда скромнее — в 2017 году «счастье» оценивалось «всего» в 109 тысяч рублей. С тех пор ожидания удвоились — это отражает и инфляцию, и рост потребительских стандартов.

Самые высокие ожидания — у миллениалов и жителей крупных городов. Миллениалы с возрасте от 25 до 35 лет назвали суммы в диапазоне от 300 до 470 тысяч ₽. Москвичи и петербуржцы оказались ещё более амбициозными: около 700 тысяч ₽ в месяц. Старшее поколение (люди, выросшие в эпоху «оттепели» или «застоя») куда скромнее — 58–128 тысяч ₽. Сельские жители тоже менее требовательны: средний «счастливый доход» у них — 116 тысяч ₽.

Деньги и эмоции

По статистике, в 2025-м почти половина опрошенных заявили, что деньги не вызывают у них никаких эмоций. При этом положительные чувства заметно укрепили позиции: около 40% респондентов говорят о счастье или хотя бы удовлетворении от уровня доходов. Для сравнения: в конце 90-х такие ответы давали единицы.

Любопытно, но чаще всего деньги делают счастливее молодежь из «поколения цифры» (те, кто только начинает зарабатывать). Среди миллениалов баланс смещается: равнодушных становится больше, а ощущение «деньги = счастье» постепенно уходит.

Где начинаются «деньги»

Опрос показал и другой интересный феномен — «порог восприятия денег». То есть минимальная сумма, которую россиянин готов назвать деньгами.

В 2025 году этот порог составил 15 058 ₽. Для сравнения: в 1998-м — всего 88 ₽. Тогда эта цифра не покрывала даже одного дня жизни, составляя лишь 18% прожиточного минимума. Сегодняшние 15 тысяч почти соответствуют официальному минимуму (85%).

Разрыв между мужчинами и женщинами здесь особенно показателен. Мужчины в среднем называют «деньгами» 23 тысячи ₽, женщины — 8,5 тысячи ₽.

Самый низкий «денежный порог» у поколения цифры — 3,9 тысячи ₽. Самый высокий — у поколения X — почти 20 тысяч ₽.

Контекст

Для современного россиянина счастье в деньгах измеряется конкретными цифрами — 226 тысяч ₽ в месяц. Но базовое восприятие денег остаётся минималистичным: от 15 тысяч, чтобы «это можно было назвать деньгами».

Разрыв между «хотим» и «имеем» огромен. Но в этом и есть вся экономика повседневной жизни: чем выше стандарты потребления и чем острее социальные контрасты, тем выше запрос на «счастливый доход».





Фото: Guido Mieth / Getty Images