Фонд «Сколково» обновил созданный десять лет назад логотип

Фонд «Сколково» обновил логотип, чтобы зафиксировать развитие экосистемы бренда. Кроме того, был доработан и фирменный стиль. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе фонда.

Логотип Sk появился более 10 лет назад. За это время экосистема бренда «Сколково» разрослась и превратилась в разветвленное дерево суббрендов, и число площадок, где используется логотип мастер-бренда, «исчисляется десятками», говорится в сообщении.

Сеть суббрендов и дочерних компаний требует единого подхода к использованию стиля, это стало стимулом для его актуализации.

Было & стало

Знак Sk остался, актуализация коснулась некоторых сопутствующих атрибутов:

Стал доступен выбор вертикальной или горизонтальной версии логотипа и фирменного блока, который можно использовать отдельно.

Фирменный блок

Воспроизведение в цветных фонах

Было расширено руководство по фирменному стилю, в котором появились новые элементы: принципы построения логотипов суббрендов, дополнительные цвета, паттерны, иконки, варианты для рекламных публикаций, инструкции по выбору фото и иллюстраций, шаблоны презентаций.

Дополнительные цвета и цвета суббрендов

«Фактически фирменный стиль не претерпевал масштабных изменений в течение 10 лет, с момента основания бренда. При этом внешний мир и наши внутренние процессы изменились. Мы существенно выросли, и на новом этапе развития понадобилось расширить и детализировать брендбук, который не мог в полной мере отвечать более разнообразным коммуникационным запросам самого Инновационного центра и его резидентов», — сообщила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии «Сколково» Карина Кушнир.

«Сколково» будет планомерно вводить новый логотип, сначала его можно будет увидеть на мероприятиях фонда. Первым из них станет Open Innovations Startup Tour 2022, который стартует в марте 2022 года. Затем обновленный фирменный стиль будет использован на Startup Village. Также будут обновлены и материалы для резидентов фонда.

Весь процесс перехода на новый фирменный стиль займет несколько месяцев.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash