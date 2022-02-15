Фонд «Сколково» обновил созданный десять лет назад логотип

Фонд «Сколково» обновил логотип, чтобы зафиксировать развитие экосистемы бренда. Кроме того, был доработан и фирменный стиль. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе фонда.
Логотип Sk появился более 10 лет назад. За это время экосистема бренда «Сколково» разрослась и превратилась в разветвленное дерево суббрендов, и число площадок, где используется логотип мастер-бренда, «исчисляется десятками», говорится в сообщении.
Сеть суббрендов и дочерних компаний требует единого подхода к использованию стиля, это стало стимулом для его актуализации.
Было & стало
Знак Sk остался, актуализация коснулась некоторых сопутствующих атрибутов:
- Стал доступен выбор вертикальной или горизонтальной версии логотипа и фирменного блока, который можно использовать отдельно.
Фирменный блок
Воспроизведение в цветных фонах
- Было расширено руководство по фирменному стилю, в котором появились новые элементы: принципы построения логотипов суббрендов, дополнительные цвета, паттерны, иконки, варианты для рекламных публикаций, инструкции по выбору фото и иллюстраций, шаблоны презентаций.
Дополнительные цвета и цвета суббрендов
«Фактически фирменный стиль не претерпевал масштабных изменений в течение 10 лет, с момента основания бренда. При этом внешний мир и наши внутренние процессы изменились. Мы существенно выросли, и на новом этапе развития понадобилось расширить и детализировать брендбук, который не мог в полной мере отвечать более разнообразным коммуникационным запросам самого Инновационного центра и его резидентов», — сообщила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии «Сколково» Карина Кушнир.
«Сколково» будет планомерно вводить новый логотип, сначала его можно будет увидеть на мероприятиях фонда. Первым из них станет Open Innovations Startup Tour 2022, который стартует в марте 2022 года. Затем обновленный фирменный стиль будет использован на Startup Village. Также будут обновлены и материалы для резидентов фонда.
Весь процесс перехода на новый фирменный стиль займет несколько месяцев.
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Фото на обложке: Unsplash
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