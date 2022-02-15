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Фонд «Сколково» обновил созданный десять лет назад логотип

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд «Сколково» обновил логотип, чтобы зафиксировать развитие экосистемы бренда. Кроме того, был доработан и фирменный стиль. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд «Сколково» обновил созданный десять лет назад логотип

Логотип Sk появился более 10 лет назад. За это время экосистема бренда «Сколково» разрослась и превратилась в разветвленное дерево суббрендов, и число площадок, где используется логотип мастер-бренда, «исчисляется десятками», говорится в сообщении.

Сеть суббрендов и дочерних компаний требует единого подхода к использованию стиля, это стало стимулом для его актуализации.

Логотип Сколково

Было & стало

Знак Sk остался, актуализация коснулась некоторых сопутствующих атрибутов:

  • Стал доступен выбор вертикальной или горизонтальной версии логотипа и фирменного блока, который можно использовать отдельно.

Сколково лого

Фирменный блок

Сколково логотип

Воспроизведение в цветных фонах

  • Было расширено руководство по фирменному стилю, в котором появились новые элементы: принципы построения логотипов суббрендов, дополнительные цвета, паттерны, иконки, варианты для рекламных публикаций, инструкции по выбору фото и иллюстраций, шаблоны презентаций.

Цвета фонд Сколково

Дополнительные цвета и цвета суббрендов

«Фактически фирменный стиль не претерпевал масштабных изменений в течение 10 лет, с момента основания бренда. При этом внешний мир и наши внутренние процессы изменились. Мы существенно выросли, и на новом этапе развития понадобилось расширить и детализировать брендбук, который не мог в полной мере отвечать более разнообразным коммуникационным запросам самого Инновационного центра и его резидентов», — сообщила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии «Сколково» Карина Кушнир.

«Сколково» будет планомерно вводить новый логотип, сначала его можно будет увидеть на мероприятиях фонда. Первым из них станет Open Innovations Startup Tour 2022, который стартует в марте 2022 года. Затем обновленный фирменный стиль будет использован на Startup Village. Также будут обновлены и материалы для резидентов фонда.

Весь процесс перехода на новый фирменный стиль займет несколько месяцев. 

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Фото на обложке: Unsplash

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