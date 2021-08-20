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Популярность соцсетей увеличила траты россиян на фототовары и услуги фотографов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

На фоне роста популярности соцсетей количество транзакций в магазинах фототоваров в июле 2021 года увеличилось в два раза, а в фотостудиях — на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал анализ расходов с карт клиентов «МТС Банка». 

Популярность соцсетей увеличила траты россиян на фототовары и услуги фотографов

Аналитики пришли к выводу, что на рост популярности фото- и видеографии влияет активность в социальных сетях. Согласно отчету WeAreSocial и Hootsuite, в 2021 году в России насчитывалось более 99 млн пользователей соцсетей, за прошлый год их аудитория выросла на 4,8 млн.

Как результат, в июле 2021 года, по данным банка, количество транзакций в фотосалонах, торгующих товарами и аксессуарами для съемки, выросло год к году вдвое. Средний чек снизился незначительно — на 15%, до 611 рублей.

В ходе исследования выяснилось, что услуги профессиональных фотографов также становятся все популярнее, так как для многих россиян важно иметь качественнее снимки в том числе в аккаунтах социальных сетей. В фотостудиях количество транзакций выросло на 71% год к году, средний чек снизился всего на 6% и составил 1470 рублей.

Несмотря на совершенствование камер в смартфонах, траты на фототехнику продолжают расти. В июле 2021 года количество покупок в магазинах фотооборудования увеличилось на 18% год к году. Средний чек подешевел на 16% — до 2030 рублей.

«МТС Банк» изучил траты россиян на фототовары и услуги фотостудий ко Всемирному дню фотографии. Исследование проводилось на основе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах РФ. Учитывались платежные операции в июле 2020-2021 годов по соответствующим МСС-кодам.

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Фото: Unsplash

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