Сокращения в Coca-Cola ЮАР: более 600 сотрудников могут потерять работу — профсоюз называет увольнения незаконными
Массовое сокращение в Coca-Cola ЮАР затронет 680 человек
Подразделение Coca-Cola в Южной Африке объявило о планах закрыть два завода и уволить сотни сотрудников. Под сокращение могут попасть до 680 человек — это 9% от общей численности персонала компании. При этом представители южноафриканского профсоюза заявили, что это прямое нарушение местного законодательства.
Под угрозой — сразу несколько производств
По данным Business Insider, подразделение Coca-Cola в Южной Африке намерено остановить производство на предприятиях в Блумфонтейне и Ист-Лондоне. Представитель компании Мотшидиси Моквена объяснила, что Coca-Cola закрывает заводы из-за финансовых трудностей.
В то же время Федерация пищевых и смежных рабочих обвинила Coca-Cola в нарушении закона: компания заранее предлагает увольняемым сотрудникам выходные пособия, хотя сначала должна была обсудить условия сокращений с профсоюзами.
С одной стороны — сокращения, с другой — инвестиции
При этом ещё недавно компания вкладывала деньги в расширение производства. Два месяца назад подразделение Coca-Cola в Южной Африке открыло новую линию розлива в Мидранде (ЮАР). Инвестиции составили 365 млн рандов ($21 млн), а предприятие получило оборудование мощностью 72 тыс. бутылок в час. Тогда компания заявляла о росте потребительского спроса.
Массовые увольнения — везде
Массовые сокращения происходят и в других международных компаниях, работающих в Южной Африке. Ранее автопроизводитель Ford Motor Company сообщил о планах сократить 474 рабочих места. Шинный концерн Goodyear также уволил 900 человек на своих заводах. Компания Glencore, которая занимается добычей полезных ископаемых, предупредила, что под угрозой находятся более 3 тыс. рабочих мест.
Уровень безработицы — 33,2%
По данным Статистического управления Южной Африки, только в первом квартале 2025 года работу потеряли 291 тыс. человек. Уровень безработицы вырос до 33,2%. В августе 2025 года США ввели 30%-ные пошлины на южноафриканский экспорт: по оценке центробанка, это может стоить стране около 100 тыс. рабочих мест. Под удар попадёт автопром и сельское хозяйство.
Контекст
Подразделение Coca-Cola в Южной Африке было создано в 2016 году после объединения шести заводов по розливу напитков. Сегодня компания является частью группы «Кока-Кола Африка». Это крупнейший производитель безалкогольных напитков на континенте, работающий в более чем 10 странах.
Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images
