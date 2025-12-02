DeepSeek выпустила обновление ИИ: V3.2 и V3.2-Speciale

Китайская DeepSeek представила новые версии модели искусственного интеллекта V3.2. По данным Bloomberg, стартап выпустил сразу две модификации — основную V3.2 и специализированную V3.2-Speciale. По заверениям компании, они сопоставимы с флагманскими моделями уровня GPT-5.

DeepSeek-V3.2 задействует мышление при использовании инструментов

DeepSeek выпустила две версии модели искусственного интеллекта — DeepSeek-V3.2 и DeepSeek-V3.2-Speciale. Предыдущая экспериментальная версия называлась DeepSeek-V3.2-Exp.

Компания заявляет, что новая модель сопоставима по производительности с GPT-5 от OpenAI по ряду бенчмарков рассуждений. Стартап подчёркивает, что модели с открытым исходным кодом продолжают конкурировать с закрытыми продуктами Кремниевой долины — по крайней мере на отдельных тестах.

«DeepSeek-V3.2 — наша первая модель, которая напрямую интегрирует мышление в процесс использования инструментов и также поддерживает использование инструментов как в режиме мышления, так и в режиме без мышления», — говорится в заявлении компании DeepSeek, на которое ссылается Bloomberg.

DeepSeek-V3.2-Speciale имеет математическое направление

V3.2-Speciale ориентирована на задачи, требующие длительного рассуждения: математические вычисления, доказательства и логические цепочки.

В DeepSeek отметили, что цель — «довести возможности вывода моделей с открытым исходным кодом до предела».

По данным компании, V3.2-Speciale показывает результаты на уровне золотых медалей Международной математической олимпиады и аналогичных олимпиад по информатике. Модель сопоставима по производительности с Gemini-3 Pro от Google.

DeepSeek — прорыв 2025 года в Китае

В DeepSeek заявили, что разработала новый способ обучения ИИ-агентов — программ, которые могут автономно выполнять задания, взаимодействовать с окружением и принимать решения без постоянного участия человека.

Компания последовательно укрепляет позиции в гонке ИИ в Китае. В январе 2025 года модель DeepSeek произвела мировой эффект, став одним из самых заметных технологических прорывов года.

На прошлой неделе стартап представил ещё новую открытую математическую модель DeepSeekMath-V2, которая показала сильные способности к доказательству теорем. Теперь DeepSeek расширяет линейку моделей V3.2, делая следующий шаг в развитии собственных технологий.

DeepSeek — самый популярный ИИ в России в 2025 году

Ранее стало известно, что генеративный ИИ в России уже стал массовым инструментом. По данным исследования МТС AdTech и «Медиалогии» 71% россиян используют нейросети — для личных задач, работы или обоих сценариев сразу. DeepSeek, как показало исследование, стал самым популярным сервисом среди пользователей в России.