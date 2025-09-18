Новый дресс-код Starbucks стал поводом для исков в США

Starbucks оказался в центре судебных разбирательств в США: в Иллинойсе, Колорадо и Калифорнии сотрудники подали коллективные иски и жалобы. По информации Reuters, работники утверждают, что компания нарушила трудовое законодательство, обязав их покупать одежду под новый дресс-код за свой счёт. В Калифорнии жалоба направлена в трудовое агентство — если власти не вмешаются, дело перейдёт в суд.

Starbucks ввёл строгий дресс-код

12 мая Starbucks ввёл обновлённый дресс-код: бариста должны носить однотонные чёрные футболки под фирменный зелёный фартук. Допустимы только чёрные, хаки или синие джинсы без дырок, либо чёрные платья не выше 10 см от колена. Обувь — чёрная, серая, коричневая, тёмно-синяя или белая, обязательно водонепроницаемая. Запрещены татуировки на лице, больше одного пирсинга, пирсинг языка и яркий сценический макияж.

Одежда за свой счёт под новый дресс-код Starbucks

Starbucks выдал по две бесплатные футболки, но полный комплект одежды для соответствия правилам включал также новые джинсы и обувь. Работники заявляют, что им пришлось тратить десятки и сотни долларов на рубашки, штаны и ботинки. Так, бариста из Калифорнии Брук Аллен рассказала, что после замечания менеджера вынуждена была обойти три магазина в поисках обуви за $60 и потратила ещё почти $90 на одежду.

Форма стала унылой и однообразной

По словам сотрудников, компания не компенсировала расходы, хотя в ряде штатов США работодатель обязан это делать, если покупка требуется для работы. Брук Аллен добавила, что по сравнению с прежним дресс-кодом, где можно было носить яркие рубашки и самовыражаться, новый формат выглядит уныло.

Starbucks столкнулся с коллективными исками

В Колорадо иск, поданный группой работников от имени всех сотрудников Starbucks в штате, указывает, что по закону работодатель не может перекладывать расходы на работников без их письменного согласия. В Иллинойсе сотрудник потребовал компенсацию за удаление пирсинга в носу за $10, но получил отказ. Эти дела стали частью кампании по профсоюзной организации Starbucks: объединение Starbucks Workers United уже добилось создания союзов в 640 кофейнях сети.

Контекст

Starbucks сталкивается с растущим числом конфликтов с персоналом — от исков о нарушениях трудового законодательства до протестов по поводу условий работы. Новый дресс-код, задумывавшийся как способ подчеркнуть фирменный зелёный фартук и сделать образ сотрудников более узнаваемым, обернулся судебными исками и критикой, что ударило по репутации компании.

При этом в прошлом успех бренда во многом строился на революционной кадровой политике бывшего председателя совета директоров и CEO Starbucks Говарда Шульца: именно он впервые обеспечил медицинскую страховку даже для сотрудников с частичной занятостью, сделав Starbucks символом заботы о персонале и «третьим местом» между домом и работой.

Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images