Сотрудники в России на 30% чаще совмещают командировки с отдыхом — рабочие поездки стали продлевать на выходные

Российские компании пересматривают правила деловых поездок и всё чаще учитывают комфорт сотрудников, сообщает «OneTwoTrip для бизнеса». Бизнес стал на треть чаще бронировать отели с ранним заселением и поздним выездом и реже отправлять сотрудников в командировки в праздники. Всё больше компаний сочетают командировку с отдыхом для сотрудника.

В Омске больше всего бронирований отелей с ранним заселением

По итогам 2025 года количество бронирований с ранним заездом выросло на 30% и достигло 2,6% от всех заказов. Ещё заметнее увеличилось число поздних выездов — на 60%, до 1,4% бронирований. Компании всё чаще формируют график поездок исходя из задач и удобства сотрудников, а не стандартных правил отелей.

Чаще всего раннее заселение в России оформляют для командировок в Омск — на такие бронирования приходится 12,6%. Среди зарубежных направлений лидирует Оман (22,5%). Поздний выезд наиболее востребован в Красноярске (6,9% бронирований), а за границей — в Грузии (5,6%).

Командировок с 7 по 9 марта стало меньше на 7%

Компании также стали реже отправлять сотрудников в командировки в праздничные дни. Так, число деловых поездок в период с 7 по 9 марта 2026 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное сокращение произошло непосредственно 8 марта — количество поездок в этот день уменьшилось более чем вдвое.

Тем не менее полностью отказаться от поездок в праздники бизнес не может: около 58% таких командировок приходится на производственные предприятия, торговые компании и сферу услуг, где деловая активность во многом определяется спецификой работы.

Чаще всего сотрудники продлевают командировку ради личного отдыха в Сочи и Владивостоке

Ещё одной устойчивой тенденцией остаётся bleisure-формат — совмещение рабочей поездки с личным отдыхом. Более 30% сотрудников работают в компаниях, которые поддерживают такой подход. При этом число работников, остающихся в месте командировки на выходные, выросло на 7%.

Чаще всего сотрудники продлевают поездки в Сочи (46,2% заказов предполагают задержку на выходные), Владивостоке (45,8%) и Иркутске (37,4%). Среди зарубежных направлений лидируют Шэньчжэнь (63,3%), Пхукет (60,6%) и Бангкок (60,5%).

Контекст

В 2025 году компании стали отправлять сотрудников в командировки реже, но сами поездки стали длиннее. Средняя продолжительность деловых поездок выросла на 19% и достигла пяти дней, тогда как количество перелётов сократилось на 8%. Компании всё чаще объединяют несколько рабочих задач в одну поездку, чтобы оптимизировать расходы.

Одновременно бизнес начал заранее планировать командировки: доля билетов, купленных за три недели и раньше, выросла на 12% и достигла трети всех продаж, тогда как число бронирований в последний момент снизилось на 14%, а их доля сократилась до 36%.