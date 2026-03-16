Сотрудники в России на 30% чаще совмещают командировки с отдыхом — рабочие поездки стали продлевать на выходные
Число работников, остающихся в месте командировки на выходные, выросло на 7%
Российские компании пересматривают правила деловых поездок и всё чаще учитывают комфорт сотрудников, сообщает «OneTwoTrip для бизнеса». Бизнес стал на треть чаще бронировать отели с ранним заселением и поздним выездом и реже отправлять сотрудников в командировки в праздники. Всё больше компаний сочетают командировку с отдыхом для сотрудника.
В Омске больше всего бронирований отелей с ранним заселением
По итогам 2025 года количество бронирований с ранним заездом выросло на 30% и достигло 2,6% от всех заказов. Ещё заметнее увеличилось число поздних выездов — на 60%, до 1,4% бронирований. Компании всё чаще формируют график поездок исходя из задач и удобства сотрудников, а не стандартных правил отелей.
Чаще всего раннее заселение в России оформляют для командировок в Омск — на такие бронирования приходится 12,6%. Среди зарубежных направлений лидирует Оман (22,5%). Поздний выезд наиболее востребован в Красноярске (6,9% бронирований), а за границей — в Грузии (5,6%).
Командировок с 7 по 9 марта стало меньше на 7%
Компании также стали реже отправлять сотрудников в командировки в праздничные дни. Так, число деловых поездок в период с 7 по 9 марта 2026 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное сокращение произошло непосредственно 8 марта — количество поездок в этот день уменьшилось более чем вдвое.
Тем не менее полностью отказаться от поездок в праздники бизнес не может: около 58% таких командировок приходится на производственные предприятия, торговые компании и сферу услуг, где деловая активность во многом определяется спецификой работы.
Чаще всего сотрудники продлевают командировку ради личного отдыха в Сочи и Владивостоке
Ещё одной устойчивой тенденцией остаётся bleisure-формат — совмещение рабочей поездки с личным отдыхом. Более 30% сотрудников работают в компаниях, которые поддерживают такой подход. При этом число работников, остающихся в месте командировки на выходные, выросло на 7%.
Чаще всего сотрудники продлевают поездки в Сочи (46,2% заказов предполагают задержку на выходные), Владивостоке (45,8%) и Иркутске (37,4%). Среди зарубежных направлений лидируют Шэньчжэнь (63,3%), Пхукет (60,6%) и Бангкок (60,5%).
Контекст
В 2025 году компании стали отправлять сотрудников в командировки реже, но сами поездки стали длиннее. Средняя продолжительность деловых поездок выросла на 19% и достигла пяти дней, тогда как количество перелётов сократилось на 8%. Компании всё чаще объединяют несколько рабочих задач в одну поездку, чтобы оптимизировать расходы.
Одновременно бизнес начал заранее планировать командировки: доля билетов, купленных за три недели и раньше, выросла на 12% и достигла трети всех продаж, тогда как число бронирований в последний момент снизилось на 14%, а их доля сократилась до 36%.
- Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 35% за пять лет — больше всего нуждаются энергетика и ритейл В 2025 году количество вакансий для экспертов превысило 12 тыс. 16 марта 2026, 17:25
- Яндекс опроверг новость о сокращении штата — ранее источники на ИТ-рынке сообщали о расформировании целых отделов По данным компании, сейчас в Яндексе открыты почти 1300 вакансий 16 марта 2026, 13:15
- Подарки коллегам на 8 Марта 2026-го: идеи с учётом этики и трендов Что подарить коллегам в разном ценовом сегменте и как не попасть в неловкую ситуацию 25 февраля 2026, 19:06
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами