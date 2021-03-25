«Совкомбанк» купит банк «Восточный»

«Совкомбанк» подписал соглашение с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный», сообщили RB.ru сообщили в пресс-службе банка.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в ближайшие нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. После чего «Совкомбанк» присоединит банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев. Участники сделки не раскрывают ее финансовые параметры и цену, уточнив лишь, что она проходит «на рыночных условиях».

По данным стандартов МСФО, активы банка «Восточного» составляют 192 млрд рублей. Банк был образован в 1991 году, специализируется на розничном кредитовании, входит в топ-10 крупнейших карточных банков страны и имеет 570 офисов, преимущественно на Дальнем Востоке.

«Приобретение усилит позиции “Совкомбанка” в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка. “Восточный” является заметным игроком розничного рынка с качественным розничным кредитным портфелем и профессиональной командой, его клиентский профиль, география и портфель продуктов интересны с точки зрения получения синергии с бизнесом “Совкомбанка”», — прокомментировал сделку председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.

Банк «Восточный» в последние пару лет работал на фоне «корпоративного конфликта» между его крупнейшими акционерами, пишет «Интерфакс». До сделки у Evison Holdings, подконтрольной Baring Vostok, было 41,63% капитала банка, у «Финвижн холдингс» — 42,01%. Мировое соглашение стороны заключили прошлой осенью.

Ранее Forbes представил рейтинг 100 надежных российских банков на основе данных международных, российских рейтинговых агентств и финансовых показателей. «Совкомбанк» занимает в нем 28 место.

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