«Союзмультфильм» запустит сервис для создания мультфильмов с героями студии: доступ к контенту будет платным

Киностудия «Союзмультфильм» разрабатывает цифровую площадку, которая позволит пользователям создавать короткие анимационные ролики с использованием персонажей и музыки из каталога студии. «Ведомости» сообщают , что в настоящее время компания находится в поиске инвестиций для реализации проекта. Старт работы сервиса запланирован на 2026 год.

Пользователи смогут создавать альтернативные концовки известных мультфильмов

Будущая платформа откроет легальный доступ к героям, их голосам, локациям и музыкальному сопровождению из библиотеки студии. Также планируется запуск собственного механизма публикации и просмотра коротких анимационных видео.

Студия рассчитывает, что дети смогут предлагать свои варианты развития сюжетов и альтернативные концовки известных проектов. Лучшие работы намерены демонстрировать в эфире телеканала «Мультиландия».

На платформе будет предварительная модерация

Сервис будет работать с системой предварительной модерации, чтобы исключить недопустимое использование персонажей и сцены с элементами жестокости. Пользование платформой станет платным, однако на старте стоимость доступа обещают установить на минимальном уровне.

Изначально проект ориентирован на частных пользователей, но в перспективе может стать инструментом упрощенного доступа к контенту для бизнеса.

Проект — часть стратегии развития «Союзмультфильма»

Проект вписывается в стратегию развития «Союзмультфильма» до 2028 года, утвержденную в начале 2026-го. Документ предусматривает трансформацию студии в бренд-холдинг с развитием франшиз в разных форматах.

Согласно новой модели, релиз фильма или сериала будет происходить после запуска сопутствующих продуктов — игр, подкастов, книг и мерча. В числе ближайших проектов студии — мультсериалы «Крошки», «Принцессы», «Чемпионы», игровые фильмы «Матроскин. Начало» и картина по мотивам произведений Корнея Чуковского, а также медиафраншиза «Орден Алой звезды».

Контекст

Студия «Союзмультфильм» продолжает последовательно работать над продвижением бренда молодежи. Например, ранее Киностудия «Союзмультфильм» вышла на Twitch, запустив собственный стриминговый канал «СоюзмультСТРИМ». На нём проходят видеоигры по мотивам мультфильмов, тематические шоу и живое общение со зрителями.

Лицом проекта стал профессиональный стример Павел Лосев, который объединил аудиторию поклонников классической анимации и пользователей Twitch, привыкших к интерактивному формату. Компания планировала проводить трансляции еженедельно, добавив в эфир прохождение ретроигр по мотивам «Ну, погоди!» и «Простоквашино», а также рубрики о создании мультфильмов и интервью с аниматорами и актёрами озвучки.