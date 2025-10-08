«Союзмультфильм» запустил стриминговый канал на Twitch

Киностудия «Союзмультфильм» делает новый шаг в цифровое пространство — теперь у бренда появился собственный стриминговый канал на платформе Twitch. Проект под названием «СоюзмультСТРИМ» будет посвящен прохождению видеоигр по мотивам мультфильмов, тематическим шоу и болтовне со зрителями.

От ТВ-вещания — к стриму

Идея создания собственного Twitch-канала появилась у студии летом 2025 года, когда она объявила открытый конкурс на роль ведущего. По его итогам ведущим и «лицом» проекта стал Павел Лосев — профессиональный стример и шоумен с многолетним опытом в игровой индустрии.

Лосев должен стать проводником между несколькими поколениями зрителей: с одной стороны — поклонники советской и современной анимации, с другой — молодая аудитория Twitch, привыкшая к интерактивному формату.

«”Союзмультфильм” во все времена умел наладить диалог со своей аудиторией, а Twitch сегодня — идеальное место для живого общения», — прокомментировал ведущий стримов Павел Лосев.

По словам команды проекта, формат стримов позволит студии напрямую общаться с аудиторией и формировать вокруг бренда активное сообщество — не через готовый контент, а через совместный просмотр, диалог и эмоции.

Игровая вселенная «Союзмультфильма»

Первые трансляции «СоюзмультСТРИМа» посвящены прохождению видеоигры «Приключения Пети и Волка: Дело об артефакте приключений», созданной на основе одноимённого мультсериала студии. В игре главные герои сталкиваются с новыми испытаниями и разгадывают тайну древнего артефакта, а зрители стрима могут влиять на ход событий через чат стрима.

В дальнейшем «Союзмультфильм» планирует сделать стримы регулярными — новые эфиры будут проходить каждую неделю по понедельникам. На Twitch-канале появятся и другие игровые форматы: от прохождения ретроигр по мотивам классических мультфильмов («Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино») до обзоров современных проектов, вдохновлённых российской анимацией.

Анимация, гейминг и взаимодействие

Проект задуман как платформа, где классическая анимация и современная игровая культура дополняют друг друга. Помимо геймплея, зрителей ждут рубрики о создании мультфильмов, закулисные истории и интервью с аниматорами, разработчиками и актёрами озвучки.

Формат Twitch выбран не случайно — значительная часть молодой аудитории предпочитает смотреть контент именно на стриминговых платформах, а не в традиционных видеосервисах. Таким образом студия стремится выстроить диалог с аудиторией через актуальные цифровые медиа.

Ребрендинг и цифровое развитие студии

Запуск Twitch-канала стал частью более широкой стратегии цифровой трансформации «Союзмультфильма». За последние годы киностудия активно развивает новые направления — от геймдева и VR-проектов до коллабораций с современными художниками и музыкальными продюсерами. Ранее студия запускала собственную линейку видеоигр по мотивам мультфильмов, сериалы для онлайн-платформ и маркетплейс с тематическими товарами.

Контекст

Киностудия «Союзмультфильм» — старейшая анимационная студия России, основанная в 1936 году. За годы работы она выпустила более 1500 мультфильмов, среди которых — «Ёжик в тумане», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и «Простоквашино». Сегодня бренд активно развивается в цифровом пространстве, стремясь соединить традиции и современные форматы.

Запуск канала «СоюзмультСТРИМ» — это попытка не только сохранить наследие, но и сделать анимацию частью интерактивной культуры, где зритель становится участником действия.





Фото: Thanasis Zovoilis / Getty Images