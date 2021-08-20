Spotify объявила об обратном выкупе собственных акций на $1 млрд

Cервис потоковой музыки Spotify объявил о старте программы по обратному выкупу собственных акций. На эти цели компания потратит $1 млрд. После заявления Spotify ее бумаги на бирже подорожали на 5%.

Сообщение о программе по выкупу акций опубликовано на сайте Spotify.

В заявлении сказано, что компания начиная с сентября 2021 года начнет выкупать собственные акции у акционеров. Программа стоимостью $1 млрд продлится до апреля 2026 года.

Бумаги компании после заявления подорожали на 5,1%. Капитализация Spotify по данным на 20.08 18:20 мск составляет ~41 млрд.

Сервис потоковой музыки уже второй раз проводит программу обратного выкупа акций. Впервые компания это сделала в 2018 году.

Одна из задач обратного выкупа собственных акций – повышение их цены. Чем меньше акций на бирже, тем дороже они стоят.

В течение 2020 года акции Spotify подорожали более, чем вдвое – с $121 за бумагу в марте до $315 в декабре. Однако в 2021 году потеряли в цене почти 40%.

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