Спрос на услуги грузчиков на складах маркетплейсов вырос на 39%: причина — весенний бум продаж

Спрос на услуги грузчиков на складах маркетплейсов в марте-апреле 2026 года вырос на 39% по сравнению с январём-февралём, говорится в исследовании «Авито Услуг». Аналитики связывают это с сезонным ростом заказов. В марте расходы россиян на маркетплейсах оказались на треть выше, чем годом ранее.

Селлеры начали чаще заказывать ночную разгрузку

Согласно исследованию, рост продаж на маркетплейсе объясняется началом весеннего сезона. Покупатели традиционно обновляют гардероб, приобретают товары для дачи и ремонта, а также готовятся к отдыху на природе.

Рост оборотов усилил нагрузку на склады и логистику. На этом фоне продавцы начали активнее искать дополнительные мощности для отгрузки товаров:

спрос на услуги грузчиков вырос на 39%;

на услуги погрузки и разгрузки — на 24%;

на услуги погрузки с помощью наклонного подъёмника — на 38%;

на услуги ночной погрузки-разгрузки — на 29%.

Как отмечают аналитики, в высокий сезон селлеры особенно нуждаются в оперативной обработке поставок, в том числе ночью. Скорость обработки заказов напрямую влияет на позиции продавцов в выдаче маркетплейсов и лояльность покупателей.

Продавцы наращивают мощности для обработки заказов

На фоне сезонного роста заказов продавцы начали активнее подключать услуги фулфилмента — комплексной обработки товаров для маркетплейсов. В неё входят приёмка, хранение, упаковка, маркировка и отгрузка заказов.

Спрос на хранение товаров вырос на 20%;

на комплексный фулфилмент — на 19%;

на услуги приёмки — на 18%;

на стикерование — на 14%;

на комплектацию и упаковку — на 7%.

К 2029-му гуманоиды могут занять 10% складов в России: рынок антропоморфных роботов растёт на 44% в год В ближайшие пять лет стоимость роботов может снизиться вдвое Читайте также

Маркетплейсы усилили логистику за пределами Москвы

Продавцы всё чаще переносят обработку заказов ближе к покупателям за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сократить сроки доставки. Самую высокую динамику показал Новосибирск — здесь спрос на услуги фулфилмента вырос в 2 раза. Также заметный рост зафиксировали:

Уфа — +53%;

Нижний Новгород — +51%;

Свердловская область — +38%;

Челябинская область — +26%;

Ленинградская область — +25%.

Зарплаты складских сотрудников выросли на 60%

По данным «Авито Работы», средние зарплатные предложения в сегменте складов и хранилищ за год выросли на 60% — до 118 258 рублей в месяц.

Одновременно рынок фиксирует рост интереса к подработке. По итогам зимы 2026-го число предложений о подработке с посменной оплатой увеличилось на 42%, а количество откликов — на 44%.

Самую высокую динамику показали вакансии для складских сотрудников: число предложений о подработке в этом сегменте выросло на 122%. Среднее вознаграждение за смену достигло 5 600 рублей.

Согласно исследованию, 60% респондентов готовы подрабатывать в любое свободное время, а большинство кандидатов рассматривают подработку не только в рамках основной профессии, но и как дополнительный источник дохода.