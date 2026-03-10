Средняя стоимость кофе «с собой» выросла до 233 ₽: спрос на напитки в точках самообслуживания увеличился на 25%

В 2026 году продажи кофе навынос в России снизились на 3% по сравнению с началом прошлого года. В то же время средний чек вырос на 8% и составил 233 рубля, сообщает «Коммерсант». Спрос на кофе в точках самообслуживания увеличивается: за январь и февраль продажи выросли на 20-25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Число кофеен в России за 2025 год снизилось — но только на 1%

Сегодня на рынок влияет рост конкуренции и изменение потребительских привычек. Так, некоторые кофейни за последний год закрылись из-за убытков, а часть потребителей стала чаще готовить кофе дома. По данным источников «Коммерсанта», число кофеен в России за 2025 год сократилось на 1% — до 25,7 тыс. точек.

Участники рынка, с которыми связался «Коммерсант», объясняют снижение продаж несколькими факторами. Одним из них стала аномальная погода зимой: покупатели проводили меньше времени на улице, из-за чего спрос на напитки упал.

Также на продажи повлияли длинные новогодние каникулы, которые люди проводили дома — и не покупали кофе «с собой».

Выручка точек самообслуживания растет до 25% за год

Параллельно увеличивается спрос на кофе в точках самообслуживания. Например, в сети «Точка черного» продажи выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, а в микромаркетах Uvenco — на 25%.

Эксперты, с которыми пообщался «Коммерсант», считают, что сегмент растёт из-за более низкой стоимости напитков. В среднем чашка кофе в автоматизированных точках стоит около 128 рублей, что почти вдвое дешевле, чем в обычных кофейнях. На фоне падения покупательной способности покупатели всё чаще отдают предпочтение этому формату.

Контекст

С 2022 года эксперты предупреждали о нестабильности кофейного рынка — эксперты ожидали роста цен на сырьё из-за проблем с урожаем и логистикой. К концу 2024 года прогнозы подтвердились — стоимость зерна заметно выросла, что постепенно отражается на цене чашки кофе в кофейнях. Основной причиной подорожания стала мировая ситуация: засуха в Бразилии и погодные проблемы во Вьетнаме, которые являются крупнейшими производителями арабики и робусты.

Рост цен на кофе постепенно меняет потребительские привычки. Так, всё больше россиян начинают готовить напиток дома: продажи домашних кофемашин в 2024 году выросли примерно на 30%.

При этом кофейни сохраняют стабильный поток гостей, хотя давление на их экономику усиливается. Предприниматели отмечают рост затрат не только на кофейное зерно, но и на молоко, упаковку, оборудование и зарплаты. На этом фоне многие заведения постепенно корректируют цены.