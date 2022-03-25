Российский фондовый рынок в пятницу растерял весь рост четверга

Фондовый рынок России в пятницу растерял весь рост, которого достиг в четверг. По итогам торгов 25 марта индекс Мосбиржи упал на 3,6%. В плюсе оказались только 7 компаний из 33, акциями которых разрешено торговать на бирже.

В пятницу 25 марта торги на российском фондовом рынке завершились падением индекса Мосбиржи на 3,66% до 2484 пунктов и снижением индекса РТС на 2,7% до 829 пунктов.

Рост котировок показали акции только 7 компаний из 33, бумагами которых на данный момент разрешено торговать на бирже – «Роснефти», «Татнефти», «Норникеля», Алросы, привилегированные акции «Сургутнефтегаза», «Фосагро» и «Новатэка».

Самое сильное падение показали акции «Аэрофлота», за день торгов рухнувшие на 18,2% до 25 рублей за штуку.

Объем торгов на Мосбирже в пятницу оказался более чем в два раза ниже (49 млрд рублей), чем в четверг (100,2 млрд рублей) – день открытия биржи после почти месячного простоя. В четверг 24 марта фондовый рынок показал значительный рост – индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 4,7%, на пике достигая показателя в 11,7%.

25 марта стало известно, что доля иностранцев в российском государственном долге упала до 17,8% – минимума с 2012 года. Только в феврале текущего года резиденты продали облигации федерального займа РФ на 172 млрд рублей.

В апреле 2018 года доля иностранцев в госдолге России достигала почти 35%.

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