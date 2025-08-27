Росгосстрах первым в России добавил страховку в умный дом

Росгосстрах запустил первый в стране страховой сервис, встроенный в инфраструктуру умного дома. Теперь при срабатывании датчиков задымления, протечки или движения информация уходит не только владельцу, но и напрямую страховщику. А значит, клиент получает не только сигнал о проблеме, но и предложение компенсации.

У привычного страхования — новый интерфейс

Совместно с платформой spruthub Росгосстрах внедрил механизм, при котором события с умных устройств автоматически передаются в страховую систему через API. Речь идёт не о теории, а о живом продукте: при срабатывании датчика клиенту звонит оператор и сообщает о возможной проблеме. Если подтверждается инцидент — страховой случай запускается без бюрократии.

Продукт оформляется прямо в приложении spruthub. Доступно три уровня покрытия — на 1, 3 или 5 млн рублей. Страховка активируется на следующий день после оплаты, а скидка на полис может достигать 40% при использовании рекомендованных устройств.

Превентивная логика

Важнейшее отличие новой модели — не только защита постфактум, но и работа на опережение. В Росгосстрахе признают: страхование уходит от бумажного оффера и превращается в потоковое взаимодействие.

По словам операционного директора Росгосстраха Евгения Ильина, уже сейчас система фиксирует сигналы, которые указывают на потенциальную угрозу:

аномальное электропотребление (перегрузка или оставленный утюг),

отклонения температуры (риск замерзания или перегрева),

движения и открытие дверей при отсутствии хозяев (проникновение).

В будущем в систему встроят ИИ, который будет анализировать не только события, но и их паттерны. Это даст страховой компании возможность не просто реагировать, а предупреждать — например, предложить отключить электропитание или проверить отопление до того, как случится авария.

Подписка вместо классики

Сервис работает по модели подписки, а не одноразового полиса. Это важная логика — особенно для нового поколения пользователей. Тренд к развитию «коротких» событийных страховок начался примерно пять лет назад — и активно развивается сейчас. Особенно это актуально в сфере спорта и недвижимости.

«Сегодня в Росгосстрахе около 30% портфеля в спортивной нише оформляется сроком до 7 дней, а 10% — сроком на 1 день. Спортсмены всё чаще берут страховую защиту на время конкретных мероприятий (забег, регата) или оформляют подписку на период интенсивных тренировок», — подчёркивает операционный директор Росгосстраха Евгений Ильин.

В сегменте недвижимости поведение схожее: многие владельцы загородных домов оформляют полис на 3–6 месяцев — только на время, когда дом пустует в несезон. Формат «страхования под событие» постепенно вытесняет годовые полисы — особенно в мобильных каналах.

Защита данных и доверие

Все данные от устройств передаются напрямую из клиентских хабов spruthub, без использования облаков. Передача информации — по зашифрованным каналам (HTTPS, SSL/TLS). Клиент может сам управлять объёмом передаваемых данных. Это принципиально для РГС, который делает ставку на доверие и автономную работу систем.

Платформа spruthub при этом остаётся «открытой» — поддерживает десятки тысяч устройств без жёсткой привязки к бренду. Даже при отключённом интернете дом остаётся функциональным, а сигнал уходит в страховую при первой возможности.

Экосистема в перспективе

Сегодня продукт работает эксклюзивно на spruthub, но в Росгосстрахе подтверждают: партнёрство может расшириться.

«Мы считаем платформу spruthub оптимальной базой для построения страхового умного дома. Как страховая компания мы за безопасность и работоспособность, поэтому платформа, способная работать без облаков, для нас в приоритете. Однако мы всегда открыты к сотрудничеству в направлениях, которые помогают управлять рисками наших клиентов», — говорят в компании.

В Rubetek, одном из крупных игроков на рынке интернета вещей, уже подтвердили интерес к подобному партнёрству. И хотя пока не ясно, насколько активным будет спрос на новые услуги, направление кажется индустрии перспективным.

«Прямого сформированного спроса на страховые продукты в умном доме пока нет. Пользователи сейчас не знают о такой возможности, поэтому спрос нужно создавать. Ключевой инструмент для этого — делать предложения простыми и понятными для клиента», — говорит директор по продукту Rubetek Игорь Соколов.

Появление первой в России страховки, встроенной в умный дом, уже вызвало интерес у других участников рынка инфраструктуры. Так, в Ростелекоме подтвердили, что следят за подобными инициативами, хотя пока напрямую страховые продукты не внедряют.

«На данном этапе сервисы страхования мы пока не рассматриваем, однако в будущем это возможно при наличии спроса и готовности заказчиков приобретать такие решения в комплекте услуг», — сообщили в пресс-службе Ростелекома.

Как подчеркнули в компании, приоритетом остаётся развитие основных функций «умного дома»: автоматизации, безопасности, удобства. Но если в ближайшие годы появится ощутимый потребительский запрос на страховку «по подписке» — интеграция возможна.