Структура «Системы» запустила первый в РФ участок серийной сборки спутников CubeSat

Работающая в составе Sitronics Group АФК «Система» компания «Спутникс» запустила на территории «Сколково» первый в РФ участок серийной сборки платформ малых спутников CubeSat в объеме 30 комплектов космических аппаратов в год.

Заявленная мощность сборки обеспечивает реализацию имеющихся и заключаемых компанией контрактов на 2022-2024 годы, сообщило агентство ТАСС.

Ранее сборка была штучной. В настоящее время на линии собирают спутники, которые будут запущены в 2022 году.

«На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U массой от одного до 24 кг», — отметили в компании.

Запуск спутников позволит реализовать планы по развитию сервисов для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве, мониторинга и передачи телеметрии, дистанционного зондирования Земли. Sitronics Group создаст «магазин» для продажи данных со спутников для коммерческих сервисов.

Sitronics Group купила 71% в частной компании «Спутникс» в августе 2021 года. В настоящее время АФК «Система» управляет тремя спутниками на орбите Земли. В следующие два года компания доведет их количество до 100.

По словам управляющего партнера АФК «Система» Алексея Каткова, стоимость выведения на орбиту малого космического аппарата – около 10 млн рублей. На флот из 100 спутников может потребоваться около 2 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash