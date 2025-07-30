Связь восстановлена, кассы — в строю: «Эвотор» возобновил работу после утреннего сбоя
30 июля по всей стране встали кассы «Эвотора»: сайт, личный кабинет и приложение были недоступны в десятках регионов. В течение нескольких часов доступ к ресурсам был восстановлен. Причина — сбой у внешнего оператора связи, а не взлом или цифровая атака.
- Новости
Восстановление доступа — вопрос нескольких часов
Пресс-служба компании «Эвотор» сообщила, что сбой устранён, а работа сервиса полностью восстановлена.
«Это не кибератака, время восстановления — несколько часов», — подчеркнули в компании.
По данным Downdetector, пик жалоб пришёлся на середину дня: более 570 обращений за сутки, 341 — за один час. Сообщения о сбое поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Тывы, Свердловской области, Магадана — и практически всех федеральных округов.
Пользователи сообщали об одних и тех же симптомах:
- не загружался сайт;
- приложение выдавало ошибку;
- личный кабинет зависал;
- оплата и чеки не проходили.
Теперь, по заверениям компании, всё восстановлено и работает в штатном режиме.
Это не киберугроза — и не «второй Винлаб»
Как сообщили в пресс-службе, сложившаяся ситуация — не результат кибератаки. Также в «Эвоторе» подчеркнули, что инцидент никак не связан с проблемами «ВкусВилла» или с атакой на «Винлаб», имевшей место ранее в июле.
«Наша ситуация никак не связана с "цифровой безопасностью"», — подчеркнули в пресс-службе компании.
Контекст
Сервис «Эвотор» используют более 900 000 торговых точек по всей России. Это кофейни, ИП, пекарни, уличная розница, небольшие сети и даже аптеки. По сути, это облачная кассовая инфраструктура для малого и среднего бизнеса.
Когда такая система даёт сбой, в ритейле приостанавливаются многие процессы: фискализация, аналитика, интеграции с CRM и налоговой. К счастью, в случае с «Эвотором» сбой был устранен в течение нескольких часов, а речь шла исключительно о технической нестабильности у внешнего провайдера.
Фото: mladenbalinovac / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Генерируем идеи для бизнеса: курс-практикум»
- 1 Полёт нормальный: «Аэрофлот» восстановил расписание после масштабного сбоя Перевозчик вернулся к штатному режиму работы спустя двое суток после кибератаки 30 июля 17:09
- 2 Подпись только через Max: мессенджер стал обязательным каналом для обмена документами С июля 2025 года подпись через «Госключ» возможна только через национальный мессенджер 30 июля 13:44
- 3 После Wildberries — в стратегические советники: Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при СД «М.Видео» Это первый шаг к возвращению в ритейл-игру 29 июля 15:13
- 4 Малый бизнес получает фору: Яндекс Маркет отменяет плату за хранение сезонных товаров Это поможет продавцам снизить издержки и быстрее реагировать на скачки спроса 28 июля 15:10