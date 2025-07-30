Связь восстановлена, кассы — в строю: «Эвотор» возобновил работу после утреннего сбоя

30 июля по всей стране встали кассы «Эвотора»: сайт, личный кабинет и приложение были недоступны в десятках регионов. В течение нескольких часов доступ к ресурсам был восстановлен. Причина — сбой у внешнего оператора связи, а не взлом или цифровая атака.

Восстановление доступа — вопрос нескольких часов

Пресс-служба компании «Эвотор» сообщила, что сбой устранён, а работа сервиса полностью восстановлена.





«Это не кибератака, время восстановления — несколько часов», — подчеркнули в компании.

По данным Downdetector, пик жалоб пришёлся на середину дня: более 570 обращений за сутки, 341 — за один час. Сообщения о сбое поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Тывы, Свердловской области, Магадана — и практически всех федеральных округов.

Пользователи сообщали об одних и тех же симптомах:

не загружался сайт;

приложение выдавало ошибку;

личный кабинет зависал;

оплата и чеки не проходили.

Теперь, по заверениям компании, всё восстановлено и работает в штатном режиме.

Это не киберугроза — и не «второй Винлаб»

Как сообщили в пресс-службе, сложившаяся ситуация — не результат кибератаки. Также в «Эвоторе» подчеркнули, что инцидент никак не связан с проблемами «ВкусВилла» или с атакой на «Винлаб», имевшей место ранее в июле.

«Наша ситуация никак не связана с "цифровой безопасностью"», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Контекст

Сервис «Эвотор» используют более 900 000 торговых точек по всей России. Это кофейни, ИП, пекарни, уличная розница, небольшие сети и даже аптеки. По сути, это облачная кассовая инфраструктура для малого и среднего бизнеса.

Когда такая система даёт сбой, в ритейле приостанавливаются многие процессы: фискализация, аналитика, интеграции с CRM и налоговой. К счастью, в случае с «Эвотором» сбой был устранен в течение нескольких часов, а речь шла исключительно о технической нестабильности у внешнего провайдера.

Фото: mladenbalinovac / Getty Images