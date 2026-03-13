Т-банк запустил переводы денег в рассрочку между физлицами: отправить можно до 150 тыс. рублей без процентов

В Т-банке появилась возможность переводить деньги между физлицами в рассрочку, сообщают «Ведомости». Пользователи могут отправлять средства другим клиентам, даже если на дебетовой карте нет всей суммы — перевод будет выполнен за счёт лимита кредитной карты. Получателю средства приходят сразу, а отправитель будет возвращать их одинаковыми платежами на протяжении периода до двух лет.

Фиксированная комиссия включается в ежемесячный платёж

Размер доступного перевода зависит от уровня обслуживания пользователя:

Если у клиента нет подписки, то можно отправить до 50 тыс. рублей,

с сервисом Pro — до 100 тыс. рублей,

с Premium — до 150 тыс. рублей.

Подключить рассрочку можно либо во время отправки денег, либо уже после перевода. Дополнительного одобрения банка не требуется.

Комиссия фиксированная и включается в ежемесячный платёж вместе с основной суммой долга. Так, перевод 20 тыс. рублей с погашением за три месяца предполагает комиссию около 980 рублей ежемесячно. При увеличении срока до полугода она может снизиться до 880 рублей, а при рассрочке на девять месяцев — примерно до 780 рублей.

Переводы в рассрочку между физлицами не влияют на льготный период по кредитной карте

Операции в рассрочку не будут учитываться в тратах, которые влияют на льготный период по кредитной карте. В интерфейсе кредитного счёта будет отображаться сумма обязательного платежа и часть, приходящаяся на рассрочку.

Банк отмечает, что сервис был запущен после тестирования, которое показало интерес пользователей к подобному инструменту.

Ранее Т-банк уже развивал продукты в сегменте buy now, pay later. В декабре 2025 года он добавил возможность оплачивать любые покупки частями через сервис «Долями», встроенный во все безналичные способы оплаты. Средний чек таких операций за период с ноября 2024 года по январь 2026-го вырос на 20% и составил 9546 рублей.

Инструмент удобен для подарков, возврата долгов или оплаты услуг

Эксперты отмечают, что распространение BNPL-сервисов*Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом»: сервисы, которые дают возможность очень быстро оформить рассрочку на товар без проверки кредитной истории постепенно выходит за пределы покупок и охватывает переводы между физлицами. Такой инструмент может быть удобен, например, для денежных подарков, возврата долгов или оплаты услуг частных исполнителей.

При этом аналитики предупреждают, что из-за комиссий эффективная ставка может достигать 50–60% годовых, а расширение подобных сервисов также создаёт дополнительные риски для мошеннических схем.

Контекст

Похожие функции доступны и у других банков. Например, владельцы карты рассрочки «Халва» Совкомбанка могут переводить средства другим людям через СБП или по номеру карты, используя лимит рассрочки. Срок рассрочки может достигать 24 месяцев, комиссия за перевод составляет 399 рублей, а лимит операции — до 30 тыс. рублей.