Новый игрок на рекламном рынке — Т2 запустила T2 AdTech

T2 представила новый бренд T2 AdTech — он объединяет все активы оператора на рекламном рынке. Решения построены на данных технологии идентификации пользователей Stable ID, ИИ-технологиях, антифрод-наработках и работе с собственным и партнёрским инвентарём. Эксперты отмечают: T2 максимально объединяет существующие активы, но эффективность такого подхода будет зависеть от подхода компании.

Под брендом T2 объединяются три компании

T2 AdTech собрал под одним брендом все рекламные технологии оператора, включая решения трёх компаний, которые T2 купила в 2024 году.

Yabbi — российская компания в сфере информационных технологий.

Redllama — платформа, специализирующаяся на запуске рекламных кампаний на мобильных устройствах.

Plazkart — технологичная сеть, работающая с разными типами рекламных материалов, которые отображаются в видеоплеерах.

Теперь все эти инструменты работают в одной системе вместе с телеком-инфраструктурой T2. В основе платформы — технология идентификации пользователей Stable ID, которая работает без использования cookies, технологии искусственного интеллекта, антифрод-разработки и доступ к собственным и партнёрским рекламным площадкам, включая ресурсы «Ростелекома».

Внутри T2 AdTech — анализ данных 14 млн домохозяйств

В T2 AdTech доступен целый каталог рекламных инструментов: таргетинг в TG Ads на основе собственных данных оператора, мобильная перформанс-реклама, online-to-offline аналитика, программатик-размещения и сервисы для оценки результатов кампаний.

Платформа обновляет профиль пользователя каждые 300 секунд. T2 уточняет, что основа этих данных — информация о 14 млн домохозяйств.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2, заявил, что именно экспертиза T2 AdTech помогает повысить точность коммуникаций.

«Как телеком-компания мы круглосуточно находимся рядом с потребителем и знаем, в какой момент, через какой канал и с помощью каких креативов лучше всего донести ценность бренда и продуктовое предложение», — отметил директор по монетизации больших данных Т2 Антон Мерзляков.

Не новый продукт, а объединение усилий

Фаундер и CEO инфлюенсерского агентства CG Agency Михаил Чиковани отметил, что запуск T2 AdTech можно рассматривать как объединение усилий, а не создание нового продукта «с нуля». Он подчеркнул, что из разных активов формируется единый бренд с общей продуктовой логикой, и эффективность будет зависеть от того, как эта система внедряется.

«Зонтичная система должна хорошо управляться. И при внедрении в уже существующую структуру нового — может быть сильное сопротивление внутри», — отметил глава инфлюенсерского агентства CG Agency Михаил Чиковани.

Михаил Чиковани отмечает, что обновление данных каждые 300 секунд — заметное преимущество сервиса. При этом он подчёркивает: остаются вопросы к тому, как эти данные собираются и как обеспечивается конфиденциальность пользователей.

Он также обратил внимание на связку с Telegram: если T2 сможет предоставить сегменты для TG Ads, это привлечёт рекламодателей. Аналогично он оценивает и антифрод-технологии — при их рабочей реализации это может стать сильной стороной платформы.

Контекст

Т2 работает в России с 2003 года и предоставляет услуги в 70 регионах. Абонентская база по итогам 2024 года составила 48,9 млн клиентов с учётом MVNO «Ростелекома». На сети оператора функционируют более 25 виртуальных операторов.