Агрегаторы такси назвали критерии, по которым водители оценивают пассажиров

Агрегаторы такси «Яндекс Go» и «Ситимобил» озвучили критерии, по которым водители выставляют оценку пассажирам. В пресс-службах компаний подчеркнули, что рейтинг клиента никак не влияет на стоимость поездки и скорость подачи автомобиля.
Водители «Яндекс Go» в первую очередь ценят вежливость и пунктуальность пассажиров, рассказали «Газете.ру» в компании. На оценку клиента также влияет место подачи автомобиля, а также то, как осторожно он закрывает двери и насколько аккуратно обращается с салоном.
В «Ситимобиле» отметили, что компания смотрит на рейтинг пассажира при возникновении конфликтов и нестандартных ситуаций.
В пресс-службах обоих агрегаторов подчеркнули, что оценка пассажира совершенно не влияет на доступность для него автомобилей, скорость их подачи и стоимость поездки.
Главные причины, по которым водители ставят пассажирам низкие оценки – нахождение в нетрезвом состоянии, требование везти по самостоятельно построенному маршруту и неадекватное поведение, рассказал председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков. Он отметил, что таксисты не видят практической пользы от системы рейтинга пассажиров.
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Фото на обложке: Haggardous50000 /
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