Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Агрегаторы такси назвали критерии, по которым водители оценивают пассажиров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Агрегаторы такси «Яндекс Go» и «Ситимобил» озвучили критерии, по которым водители выставляют оценку пассажирам. В пресс-службах компаний подчеркнули, что рейтинг клиента никак не влияет на стоимость поездки и скорость подачи автомобиля.

Агрегаторы такси назвали критерии, по которым водители оценивают пассажиров

Водители «Яндекс Go» в первую очередь ценят вежливость и пунктуальность пассажиров, рассказали «Газете.ру» в компании. На оценку клиента также влияет место подачи автомобиля, а также то, как осторожно он закрывает двери и насколько аккуратно обращается с салоном.

В «Ситимобиле» отметили, что компания смотрит на рейтинг пассажира при возникновении конфликтов и нестандартных ситуаций.

В пресс-службах обоих агрегаторов подчеркнули, что оценка пассажира совершенно не влияет на доступность для него автомобилей, скорость их подачи и стоимость поездки.

Главные причины, по которым водители ставят пассажирам низкие оценки – нахождение в нетрезвом состоянии, требование везти по самостоятельно построенному маршруту и неадекватное поведение, рассказал председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков. Он отметил, что таксисты не видят практической пользы от системы рейтинга пассажиров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В сервис такcи inDriver придет новый финансовый директор для подготовки компании к IPO
  2. 2 Сотрудники Starbucks пожаловались, что клиенты «забыли о человечности»
  3. 3 «Яндекс.Драйв» запустил тариф «Сугроб» для застрявших в снегу автомобилей
  4. 4 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
  5. 5 Кому Иннополис не подходит для жизни

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2022

Impact Innovators

20 февраля 2022

Акселератор Impact Innovators

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ