ИИ-систему для школьного образования запустят уже к 2030-му

К 2030 году в России планируют запустить национальную ИИ-систему для школ. Эксперты считают: технологии уже готовы, главное — не провалиться на этапе разработки методик обучения и подготовки учителей. На рынке уже обсуждают, как встроить ИИ так, чтобы он помог учить детей — а не просто подсказывать им ответы.

Концепция от Министерства просвещения

Инициатива создания национальной ИИ-системы для школьного образования принадлежит Министерству просвещения и обсуждается в связке с Министерством цифрового развития. По замыслу, система будет включать ИИ-инструменты, которые помогут учителям и ученикам в образовательном процессе — начиная с административной поддержки и заканчивая персонализированным обучением.

Технических препятствий для реализации практически нет: языковые модели и цифровые ассистенты уже способны работать в браузере, запускаться на любых устройствах и интегрироваться в школьную инфраструктуру.

Внедрение ИИ — задача реальная, но сложная в организации

По мнению экспертов, создание национальной системы искусственного интеллекта к 2030 году вполне возможно — при условии, что проект будет выстроен как координированная инициатива государства и технологических компаний. Технических ограничений практически нет.

«Большая часть технологий уже готова к применению. Например, языковые модели, которые работают в браузере. Достаточно смартфонов, планшетов и стабильного интернета», — комментирует Даниил Бредихин, основатель проекта «Умный стикер».

Главный вызов — не в отсутствии софта или железа, а в разработке понятной архитектуры: как ИИ должен интегрироваться в расписание, какие функции он берёт на себя, как регулируется доступ к данным, и как при этом сохраняется роль учителя.

По словам Бредихина, уже через 3–5 лет можно ожидать массового появления ИИ-инструментов в школах, если будет чёткий регламент и поддержка на уровне Минпросвещения и цифровых ведомств.

Евгений Шеленков, руководитель проекта «Битрикс24 // Университет», добавляет: большинство школ не справятся с этим самостоятельно. Им необходимы технологические партнёры, готовые не только предоставить решения, но и взять на себя сопровождение, обновления, поддержку.

«Идеальным вариантом будет создание Национальной ИИ-платформы. Нужна система с едиными стандартами, фильтрами и ограничениями. Создать такое решение будет проще в связке “государство” и “технологический партнер”», — подчёркивает Евгений Шеленков, руководитель проекта «Битрикс24 // Университет».

Как отмечает эксперт, у российских бигтех-компаний — например, Яндекса и Сбера — уже есть кейсы цифровизации лицеев и образовательных платформ. Этот опыт можно масштабировать.

ИИ — помощник для упрощения рутины и вовлечения в обучение

Эксперты единодушны: ИИ не должен заменять учителя — наоборот, он должен снимать с него часть давления и открывать возможности для творчества и индивидуальной работы с учениками.

«ИИ способен взять на себя ведение журналов, подготовку отчётности, формирование документации, напоминания о праздниках и важных событиях. Представьте систему, которая «знает всё» про класс — дни рождения, успеваемость, динамику посещаемости», — добавляет Даниил Бредихин.

Такая административная автоматизация снижает выгорание и освобождает время. По мнению эксперта, один из самых недооценённых эффектов ИИ — снижение информационной нагрузки на учителя.

Ещё одна функция — персонализация. Алгоритмы способны подстраивать материал под каждого ученика: кто-то осваивает тему за два упражнения, кто-то — за десять. ИИ может корректировать темп, предлагать дополнительные задания, объяснять иначе, если ученик не понял с первого раза.

«ИИ может стать “помощником-наставником” для ребёнка, который отвечает на вопросы, помогает разобраться в сложной теме или подсказывает, где применить полученные знания в игровой форме», — поясняет Бредихин.

Евгений Шеленков уточняет: ИИ особенно полезен там, где педагогу сложно «перезагрузить» подход. Нейросети помогут учителям сделать любой урок интересным.

«Стоит понимать, что сложно придумать уникальную подачу для каждого класса. В зависимости от уровня, возраста и особенностей класса, ИИ сгенерирует материал, которые будет понятен детям», — добавляет Евгений Шеленков.

Он подчёркивает: ИИ не заменяет методиста, но делает качественные методики более доступными — особенно в отдалённых школах и при дефиците педагогических кадров.

Главные риски — утрата мотивации и подмена мышления

Главный риск, по мнению экспертов, — в том, что дети начнут использовать ИИ как «ответчик», а не как партнёра. Это снижает потребность размышлять, искать решения, формулировать мысли.

«Если ребёнок привыкает получать готовый ответ, у него снижается мотивация к самостоятельному поиску информации и критическому мышлению», — подчёркивает Даниил Бредихин, основатель проекта «Умный стикер».

Евгений Шеленков предлагает создать «режим наставника» — когда ИИ не даёт ответ напрямую, а задаёт наводящие вопросы, проверяет логику, предлагает промежуточные шаги.

«Яркий пример — “режим наставника” в последних версиях ChatGPT, где ИИ не говорит ответ, а задает наводящие вопросы, заставляет мыслить, то есть действует как виртуальный двойник учителя», — резюмирует Евгений Шеленков, руководитель проекта «Битрикс24 // Университет».

Он уточняет, что для этого критически важно участие педагогов в настройке моделей: именно они знают, как строится процесс усвоения материала, и могут подсказать, где ИИ должен «промолчать». Эксперты также предупреждают: в младших классах ИИ может подменить этап формирования базовых навыков, если не использовать его строго дозировано. Всё зависит от сценария внедрения.

Не «сопротивление учителей», а перегруз и отсутствие стандартов

Распространённый тезис о том, что учителя боятся ИИ, эксперты считают поверхностным. Проблема — в том, что у них нет времени и условий, чтобы освоить новые технологии.

«Учителя загружены бумажной работой, из-за чего им не хватает времени на креатив и освоение новых технологий. Поэтому необходимо рутинные процессы начать передавать нейросетями», — отмечает Шеленков.

Например, нейросети могут взять на себя оформление отчётности, проверку типовых заданий, подготовку визуальных материалов к уроку.

Бредихин также указывает, что в школы уже приходят молодые педагоги, открытые к цифровым решениям. Они станут драйверами внедрения.

«Через 5–7 лет таких специалистов станет еще больше. Я надеюсь, что они смогут подтянуть до своего уровня и более старших наставников. Кроме того, появляются курсы цифровой грамотности для педагогов, развивается EdTech-экосистема», — рассказывает Даниил Бредихин.

Для масштабного внедрения потребуется не только инфраструктура, но и методические рекомендации, которые покажут, где и как ИИ можно использовать без вреда для качества образования.

Другие страны тоже экспериментируют

Говоря о национальной ИИ-системе, эксперт Даниил Бредихин приводит примеры из США. Так, в Кентукки используется система, которая анализирует данные об успеваемости и предсказывает риск отставания. В Лос-Анджелесе же работает чат-бот-помощник, который даёт доступ к меню и расписанию автобусов и собирает успеваемость.

«Пока всё работает только как эксперименты в отдельных школах и округах, но цель — понять, как ИИ можно сделать полезным для всех и научить учителей правильно с ним работать», — подытоживает эксперт Даниил Бредихин.

Эти примеры подтверждают: ИИ в образовании — уже не идея, а действующая технология. Но для масштабного внедрения нужно больше, чем код: как минимум, общая методология и стандарты.





Фото: AnnaStills / Getty Images