Темпы открытия фудхоллов в 2026-м снизятся на 30% — при этом новые площадки стали на 61% крупнее, чем годом ранее

В 2026 году на российском рынке появятся 14 новых фудхоллов, общая площадь которых составит примерно 52 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство элитной недвижимости NF Group. Показатель оказался на 30% ниже прошлогоднего и почти вдвое уступает результату 2024 года. Снижение активности связано с перенасыщением сегмента и более осторожным подходом операторов к открытию новых пространств.

Средняя площадь фудхоллов в 2026-м на 60,9% больше, чем годом ранее

По данным издания, в 2026 году в России откроются 14 новых фудхоллов — площадок, объединяющих на одной территории разные гастрономические корнеры. Средняя площадь площадок составляет около 3,7 тыс. кв. м — это 60,9% больше, чем годом ранее. При этом их общая площадь — около 52 тыс. кв. м — на треть ниже уровня 2025 года.

Как сообщает «Коммерсант», динамика рынка замедляется не впервые. Так, в 2025-м в стране открылись 20 новых фудхоллов — их общая площадь составила 46,5 тыс. кв. м. При этом часть проектов уже прекратили свою работу: в 2024 и 2025 годах рынок покинули по 9 площадок.

Интерес к открытию новых кафе и ресторанов снизился на 26,1%

Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что запуск новых гастроплощадок и поиск арендаторов усложняются. Многие рестораны стали внимательнее подходить к выбору площадок и условиям сотрудничества. Часть игроков предпочитает развивать уже работающие проекты или открывать небольшие форматы, чтобы снизить риски и инвестиционные расходы.

Ситуация связана и с общим спадом активности на рынке общепита. По информации Focus Technologies, количество чеков в кафе и ресторанах Москвы в прошлом году снизилось на 4%. Параллельно падает интерес к ресторанным франшизам: по информации каталога Businessmens.ru, спрос на них за год уменьшился на 26,1%.

Больше всего фудхоллов — в Москве и Санкт-Петербурге

В 2025 году на Москву приходилось 54% фудхоллов, 16% были расположены в Санкт-Петербурге. 18% гастроплощадок находились в городах-миллионниках. В других регионах — оставшиеся

Фудхоллы начали активно появляться в России около десяти лет назад. Наибольшее число запусков пришлось на 2022 год: тогда было открыто 33 объекта. Формат быстро стал популярным благодаря возможности для посетителей попробовать разные кухни в одном пространстве.