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«Пренебрегают безопасностью людей»: сенаторы США потребовали проверить маркетинговые «уловки» Tesla

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Маркетинговыми приемами, которыми пользуется Tesla при позиционировании своего «полностью беспилотного вождения», заинтересовались в сенате США. Представители двух штатов потребовали проверить «уловки» автопроизводителя, потому что «заявления Tesla подвергают водителей риску получения серьезных ранений или даже смерти».

«Пренебрегают безопасностью людей»: сенаторы США потребовали проверить маркетинговые «уловки» Tesla

Об обращении, поданном сенаторами США в федеральную торговую комиссию Штатов, пишет «Интерфакс». 

В комиссию обратились сенаторы от штатов Коннектикут и Массачусетс Ричард Блюменталь и Эд Марки. Они считают маркетинговые приемы, которые использует Tesla для продвижения сервисов автопилота и беспилотного вождения в своих электромобилях, не соответствующими действительности.

«Постоянное преувеличение компанией и Маском возможностей автомобилей Tesla, несмотря на четкие и частые предупредительные сигналы, говорит о том, что они пренебрегают безопасностью людей, находящихся на дорогах, и должны нести ответственность», – отметили сенаторы. 

«Full-self driving», то есть «полностью беспилотное вождение», вовсе не является «полностью беспилотным», потому что подразумевает вовлечение водителя в процесс вождения, считают сенаторы.   

«Их заявления подвергают водителей автомобилей Tesla риску получения серьезных ранений или даже смерти», – говорится в обращении сенаторов США.

RB.ru 16 августа рассказывали, что американский регулятор проверит 765 тыс. электрокаров Tesla из-за аварий с автопилотом.

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Фото: Shutterstock.com

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