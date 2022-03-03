В работе сервисов «Тинькофф» произошел сбой

В работе сервисов банка «Тинькофф» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к мобильным приложениями банка «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции».

К 13:55 мск было зафиксировано 4452 отчета о сбоях в работе сервисов банка.

У 78% пользователей возникли проблемы со входом в мобильное приложение, 18% пожаловались на сбой всех сервисов онлайн-банкинга, а 3% — на проблемы с денежными переводами.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, а также других крупных городов России.

Пользователи Twitter сообщают, что также не работает мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции».

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