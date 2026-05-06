Только 12% россиян достигли желаемого уровня дохода — каждый второй хочет получать в 2 раза больше

Только 12% россиян считают, что уже достигли уровня дохода, к которому стремились, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». 57% респондентов признались, что существенно отстают от собственных финансовых целей. Почти половина рассчитывают на резкий скачок доходов — через бизнес, инвестиции или смену профессии.

Лишь каждый пятый россиянин считает свой доход комфортным

Только 18% россиян заявили, что их текущего дохода достаточно для комфортной жизни. Ещё 34% россиян считают, что «достаточным» будет доход в 1,5 раза выше текущего.

Почти половина опрошенных — 48% — признались, что для комфортной жизни им нужен доход, который более чем в два раза превышает их нынешний уровень заработка.

31% респондентов при этом оценивают своё текущее финансовое положение как «близкое к желаемому».

Большинство в вопросе финансов полагается на обстоятельства

Согласно исследованию, 22% опрошенных планируют постепенно улучшать своё положение за счёт карьерного роста и накоплений. Ещё 31% признались, что не имеют чёткого сценария достижения желаемого уровня жизни и скорее полагаются на внешние обстоятельства.

29% россиян считают резкий рост доходов вполне реалистичным сценарием. Для 33% такой вариант выглядит маловероятным, но желательным, а 38% относятся к подобным ожиданиям скептически.

Более трети россиян копят деньги бессистемно

Исследование показало, что значительная часть респондентов с недоверием относится к постепенному накоплению капитала.

Только 41% считают регулярные сбережения эффективным способом достижения финансовых целей. Ещё 36% признают важность накоплений, но не делают этого системно, а 23% не видят в сбережениях инструмента для серьёзного улучшения уровня жизни.

Новый тренд — оценивать доходы через сравнение с другими

По данным опроса, 26% россиян считают себя финансово успешнее своего окружения. Ещё 31% оценивают своё положение как сопоставимое с близким кругом. 43% уверены, что заметно уступают окружению по уровню дохода и качеству жизни.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что люди всё чаще оценивают своё финансовое положение через сравнение с другими.

«Люди оценивают свое положение не в абсолютных показателях, а через призму окружения. При этом круг сравнения расширился: если раньше это были коллеги и соседи, то теперь — практически любая группа в интернете. Это делает планку нормального уровня жизни более размытой и зачастую недостижимой», — рассказал исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Почти 40% россиян считают, что не достигли финансового уровня родителей в их возрасте

Согласно исследованию, 24% опрошенных считают, что достигли большего, чем их родители в аналогичном возрасте. Ещё 38% называют свой уровень сопоставимым. При этом столько же — 38% — уверены, что уступают родителям по уровню финансовой стабильности.

Среди россиян со средним и выше среднего доходом 37% всё равно считают, что не достигли желаемого уровня жизни.

Одновременно среди людей с более скромными доходами 19% оценивают своё положение как приемлемое и не чувствуют сильного разрыва между ожиданиями и реальностью.