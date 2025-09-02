Пенсионеров в России обучат основам бизнеса

Новый проект «Серебряный старт» даст возможность россиянам старшего возраста освоить предпринимательство, пройти обучение и получить грантовую поддержку от благотворительных фондов на запуск своего дела. Организаторы называют проект стратегическим — речь идёт не только о вовлечении пенсионеров в экономику, но и о создании новых рабочих мест.

Государственный фокус

Программа «Серебряный старт» официально стартует 8 октября и охватит 20 регионов — от Архангельской и Владимирской областей до Башкортостана, Якутии и Крыма. На местах её реализацией займутся центры «Мой бизнес», а координацию обеспечит Минэкономразвития.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова напомнила, что в стране проживает более 43,8 млн человек старше 55 лет — это почти треть всего населения. По её словам, нынешние 60-летние заметно отличаются от прежних поколений: они активнее, здоровее и более мотивированы.

Сейчас государство намерено уйти от модели, при которой пожилые люди фактически выпадали из активной жизни, и перейти к концепции «активного долголетия». Ведомство рассчитывает, что программа поможет вернуть специалистов старшего возраста в экономику и позволит им использовать накопленный опыт для запуска собственного бизнеса.

Экономика серебряного возраста

Организаторы проекта приводят конкретные данные: доля предпринимателей старше 50 лет в России составляет около 16%. При этом число индивидуальных предпринимателей 60+ за последние годы удвоилось. По подсчётам, представители этой возрастной группы уже создали свыше 81 тыс. малых и средних предприятий. Кроме того, почти половина работодателей (49%) заявляют, что готовы нанимать пенсионеров наравне с другими кандидатами.

«Мы видим в старшем поколении важный источник знаний, востребованных для развития общества и экономики регионов», — отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Перспективные сферы

Участники программы смогут пройти обучение по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности, получить консультации наставников и претендовать на грантовое финансирование перспективных идей.

Основной упор сделан на сферы, где компетенции и опыт старшего поколения особенно востребованы. Среди них — уход за маломобильными гражданами (сиделки, доставка продуктов и лекарств), бытовые услуги (ремонт техники и одежды, мелкий ремонт жилья), а также туризм и гостеприимство (экскурсоводы, этно- и гастротуры, сдача жилья).

Востребованным остаётся и образование: репетиторство, курсы рукоделия и кулинарные школы. Дополнительно программа стимулирует монетизацию хобби: выращивание растений, создание изделий ручной работы, керамики или деревянной мебели.

Контекст

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. За её организацию отвечает Минэкономразвития, оператором выступает Национальное агентство «Мой бизнес». Грантовую поддержку обеспечат фонд Х5 «Выручаем» и фонд «Наше будущее», среди партнёров проекта — «Авито» и фонд «Форар».

«Серебряный старт» ориентирован на глобальный тренд так называемой silver economy. По прогнозам ООН, к 2050 году в мире будет более 2 млрд человек старше 60 лет. Игнорировать столь масштабную аудиторию — значит терять один из главных источников роста экономики в ближайшие десятилетия.