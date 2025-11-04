Финансовая подушка безопасности в 2025-м есть у 32% россиян

Согласно исследованию инвестиционной платформы Lender Invest, только 18% жителей страны имеют чётко сформулированные финансовые цели на срок более пяти лет. Большинство опрошенных копит на базовые нужды — создание финансовой подушки, покупку техники или отпуск. Эксперты отмечают, что культура долгосрочного планирования и инвестиционного поведения в России всё ещё находится на этапе становления.

Копят на финансовую подушку — но про отпуск и технику не забывают

Главным финансовым приоритетом россиян остаётся накопление на подушку безопасности: на это откладывают средства 32% опрошенных. Для многих она ассоциируется с чувством стабильности и защиты от неожиданных расходов. На втором месте — покупка техники и электроники (30%), на третьем — отпуск и путешествия (24%).

Накопление на покупку недвижимости входит в цели 21% респондентов, автомобиля — у 16%, а оплату образования для себя или детей готовы финансировать 15% участников опроса. При этом эксперты Lender Invest отмечают: фокус на краткосрочные потребности оставляет большинство семей без стратегии для достижения долгосрочной финансовой независимости.

Планировать на годы вперёд — всё ещё непривычно

Результаты исследования показали: финансовое планирование на длительный срок остаётся редкостью. Только 18% респондентов ставят перед собой цели на период более пяти лет. Ещё 11% задумываются о будущем, но без конкретного плана. Почти треть участников признались, что никогда серьёзно не задумывались о долгосрочных целях, а каждый пятый предпочитает жить «здесь и сейчас».

Лишь 14% россиян практикуют краткосрочное планирование на 1–2 года. Такая ситуация, по мнению экспертов, отражает не отсутствие интереса к накоплениям, а недостаток финансовой грамотности и привычки системно управлять деньгами.

Для многих подушка безопасности остаётся недостижимой

Хотя большинство россиян осознают необходимость резервов, на практике далеко не у всех они есть. 38% участников исследования признались, что не имеют возможности откладывать вовсе, а ещё 13% планируют начать копить, но пока не приступили.

У 22% есть небольшие сбережения, однако они недостаточны, чтобы чувствовать себя защищённо. Только 10% респондентов располагают запасом, покрывающим расходы на 1–3 месяца, 8% — на 3–6 месяцев, и ещё 8% имеют подушку, достаточную более чем на полгода. Lender Invest отмечает: такой дисбаланс делает население уязвимым перед экономическими потрясениями и непредвиденными расходами.

К инвестициям — с осторожностью

Россияне по-прежнему относятся к инвестициям настороженно. 39% опрошенных заявили, что не доверяют инвестиционным инструментам и не готовы откладывать крупные покупки ради вложений. Ещё 31% занимают выжидательную позицию, считая нужным всё тщательно взвешивать перед инвестированием.

Тем не менее 12% готовы рассматривать инвестиции при благоприятных условиях, а 19% уже активно видят в них возможность сохранить и приумножить капитал. Аналитики Lender Invest считают, что интерес к инвестициям постепенно растёт, но сдерживается недостаточным уровнем знаний о финансовых инструментах и низким доверием к рынку.

Финансовая грамотность формируется медленно

В компании отмечают, что результаты исследования демонстрируют формирующуюся финансовую культуру: россияне осознают важность накоплений, но не всегда понимают, как выстроить стратегию. Многие продолжают жить без подушки безопасности и избегают долгосрочных обязательств.

По словам генерального директора Lender Invest Дмитрия Исакова, ключ к финансовой устойчивости — в системности и последовательности.

«Наше исследование демонстрирует: россияне осознают важность финансовой стабильности, но не всегда знают, с чего начать. Повышение уровня финансовой грамотности — не просто задача государства и бизнеса, это вопрос личной ответственности», — резюмирует Дмитрий Исаков, генеральный директор Lender Invest.



Фото: staticnak1983 / Getty Images