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Россияне чаще других ищут вакансии повара, продавца и водителя – исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне чаще других ищут вакансии повара, продавца и водителя. О том, какие профессии больше интересовали соискателей, рассказали в «Авито.Работа».

Россияне чаще других ищут вакансии повара, продавца и водителя – исследование

В «Авито.Работа» проанализировали поисковые запросы соискателей по вакансиям, размещенным на сервисе. Смотрели на данные за первое полугодие 2021-ого.

Лидером по числу запросов стали вакансии водителя. Эта профессия стала самой популярной у соискателей практически во всех крупнейших городах страны, отметили в сервисе. Исключение составили некоторые крупные города в Сибири, где в лидерах по поисковым запросам – вакансии грузчика.

На втором и третьем местах в топе запросов по вакансиям – продавец и повар. При этом работу продавцом чаще других ищут в Калининграде и Астрахани.

Места с 4-ого по 10-ое распределились так:

  • администратор;
  • строитель;
  • монтажник;
  • электрик;
  • сварщик;
  • курьер;
  • бухгалтер.

Медианные зарплаты специалистов по вышеперечисленным профессиям, по данным «Авито.Работа», распределились следующим образом: водитель – 80 тысяч рублей (в Москве), сварщики – 55 тысяч рублей (в России), монтажники – 52 тысячи рублей (в Росси), электрик – 50 тысяч рублей.

В целом по стране за год стало на 104% больше вакансий по всем массовым профессиям, добавили в «Авито.Работа».

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Фото: Shutterstock.com

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