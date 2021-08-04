Россияне чаще других ищут вакансии повара, продавца и водителя – исследование

Россияне чаще других ищут вакансии повара, продавца и водителя. О том, какие профессии больше интересовали соискателей, рассказали в «Авито.Работа».

В «Авито.Работа» проанализировали поисковые запросы соискателей по вакансиям, размещенным на сервисе. Смотрели на данные за первое полугодие 2021-ого.

Лидером по числу запросов стали вакансии водителя. Эта профессия стала самой популярной у соискателей практически во всех крупнейших городах страны, отметили в сервисе. Исключение составили некоторые крупные города в Сибири, где в лидерах по поисковым запросам – вакансии грузчика.

На втором и третьем местах в топе запросов по вакансиям – продавец и повар. При этом работу продавцом чаще других ищут в Калининграде и Астрахани.

Места с 4-ого по 10-ое распределились так:

администратор;

строитель;

монтажник;

электрик;

сварщик;

курьер;

бухгалтер.

Медианные зарплаты специалистов по вышеперечисленным профессиям, по данным «Авито.Работа», распределились следующим образом: водитель – 80 тысяч рублей (в Москве), сварщики – 55 тысяч рублей (в России), монтажники – 52 тысячи рублей (в Росси), электрик – 50 тысяч рублей.

В целом по стране за год стало на 104% больше вакансий по всем массовым профессиям, добавили в «Авито.Работа».

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