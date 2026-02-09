«Т‑Путешествия» запустил программу лояльности для отелей

Тревел-сервис «Т‑Банк» — «Т‑Путешествия» — запустил программу поддержки российских отелей. В неё входит фиксированные комиссии для клиентов, инструменты продвижения и финансовые продукты банка. Ранее сразу несколько крупных операторов приостановили продажи через «Яндекс Путешествия» после повышения базовой комиссии до 17%.

В программе лояльности «Т-Путешествий» — реклама и финпродукты

«Т-Путешествия» объявили о запуске программы поддержки гостиничного бизнеса. Как сообщили в компании, сервис предоставляет фиксированные комиссии для отелей, дополнительные инструменты продвижения и финансовые продукты Т-Банка.

В компании уточнили, что отельерам в рамках программы доступны рекламные инструменты в экосистеме «Т-Банка», а также специальные условия по банковским продуктам — включая расчётно-кассовое обслуживание, эквайринг и кредитование.

Участниками программы стали крупные гостиничные операторы, включая Cosmos, Accor, AZIMUT, Alean, «Васта Отель Менеджмент», «Мантера», «Русские Сезоны», «Ателика» и Cronwell.

Крупнейшие отели приостановили продажи через «Яндекс Путешествия»

Ранее те же сети — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и Cronwell Group — приостановили продажи через «Яндекс Путешествия» после повышения базовой комиссии с 15% до 17%.

Представители отрасли указывали, что рост комиссии напрямую влияет на экономику размещения и конечную стоимость проживания. Дополнительные издержки либо сокращают доход отеля, либо закладываются в цену проживания для гостей, из-за чего размещать объявления в агрегаторе становится невыгодно.

Комиссия агрегаторов влияет на доходы отелей

Как сообщил основатель сети Kravt h&h Валерий Кравцун, комиссия онлайн-агрегаторов — одна из самых чувствительных статей расходов для отелей, особенно в регионах и вне высокого сезона. Рост комиссии снижает рентабельность и заставляет отели активнее развивать другие каналы продаж.

Глава платформы Bronevik Кирилл Тренин также отметил, что хотя базовая комиссия на рынке в последние годы держалась на уровне около 15%, реальные расходы отелей часто оказываются выше из-за платных инструментов продвижения внутри сервисов бронирования.

Уход сетевых отелей прежде всего отразится на пользователях

Как отмечают эксперты, уход крупных гостиничных сетей из агрегатора в первую очередь влияет на пользователей — из выдачи исчезают отели из сегмента делового и качественного размещения.

Сами гостиничные сети не увидят серьёзных последствий. Как сообщили Russian Business источники на рынке , через агрегаторы проходит лишь 5–10% бронирований, тогда как основная часть продаж приходится на прямые каналы — собственные сайты отелей, корпоративные договоры и программы лояльности.

Контекст

На фоне ситуации вокруг «Яндекс Путешествиями» другие сервисы онлайн-бронирования сообщили, что не планируют повышать комиссии. В «Островке» заявили, что базовая ставка остаётся на уровне 15%.

Участники рынка отмечают, что отели всё чаще распределяют продажи между несколькими каналами — агрегаторами, собственными сайтами и программами лояльности. Это позволяет снизить зависимость от одного сервиса и лучше контролировать расходы.