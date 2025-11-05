Александр Стукалин назначен гендиректором Natura Siberica

Группа компаний Natura Siberica объявила о кадровых изменениях: с 1 ноября 2025 года должность генерального директора занял Александр Стукалин. Он вернулся в компанию после четырёх лет работы в других российских производственных холдингах. Основные задачи нового руководителя связаны с повышением эффективности бизнес-процессов и укреплением технологической независимости компании.

Больше 15 лет в Natura Siberica

Александр Стукалин работает в компании в общей сложности более 15 лет. С 2005 по 2021 год он занимал должность директора по технологиям и руководил отделом исследований и разработок. Под его руководством были заложены ключевые принципы разработки и производства косметики на основе отечественного растительного сырья.

С 2021 по 2025 год Александр Стукалин занимал руководящие должности в компаниях «Алькор и Ко» и «Коттон Клаб», после чего вернулся в Natura Siberica в качестве генерального директора.

Natura Siberica возьмёт фокус на технологическую независимость

В новой должности Александр Стукалин намерен сосредоточиться на развитии научных компетенций и оптимизации производственных процессов.

Особое внимание будет уделено укреплению исследовательских направлений, внедрению инновационных решений и развитию собственного производства.

«Мы продолжим работу над развитием собственного производства и научных компетенций, чтобы обеспечить устойчивое развитие компании», — отметил Александр Стукалин.

Третья смена генерального директора в Natura Siberica с 2024 года

Назначение Александра Стукалина стало третьей сменой генерального директора Natura Siberica за последние полтора года.

В июле 2024 года компанию возглавил Сергей Быковских, ранее руководивший Henkel в России. Он был назначен для развития и модернизации производственных мощностей, увеличения точек сбыта и укрепления партнёрских связей. Однако уже в декабре 2024 года стало известно о его уходе.

Пост генерального директора тогда заняла Анна Молчанова, которая теперь продолжит работу в структурах АФК «Система», куда входит Natura Siberica.

