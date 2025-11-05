Третий СЕО за 1,5 года: Natura Siberica сменила генерального директора — на должность назначен бывший топ-менеджер
Александр Стукалин назначен гендиректором Natura Siberica
Группа компаний Natura Siberica объявила о кадровых изменениях: с 1 ноября 2025 года должность генерального директора занял Александр Стукалин. Он вернулся в компанию после четырёх лет работы в других российских производственных холдингах. Основные задачи нового руководителя связаны с повышением эффективности бизнес-процессов и укреплением технологической независимости компании.
Больше 15 лет в Natura Siberica
Александр Стукалин работает в компании в общей сложности более 15 лет. С 2005 по 2021 год он занимал должность директора по технологиям и руководил отделом исследований и разработок. Под его руководством были заложены ключевые принципы разработки и производства косметики на основе отечественного растительного сырья.
С 2021 по 2025 год Александр Стукалин занимал руководящие должности в компаниях «Алькор и Ко» и «Коттон Клаб», после чего вернулся в Natura Siberica в качестве генерального директора.
Natura Siberica возьмёт фокус на технологическую независимость
В новой должности Александр Стукалин намерен сосредоточиться на развитии научных компетенций и оптимизации производственных процессов.
Особое внимание будет уделено укреплению исследовательских направлений, внедрению инновационных решений и развитию собственного производства.
«Мы продолжим работу над развитием собственного производства и научных компетенций, чтобы обеспечить устойчивое развитие компании», — отметил Александр Стукалин.
Третья смена генерального директора в Natura Siberica с 2024 года
Назначение Александра Стукалина стало третьей сменой генерального директора Natura Siberica за последние полтора года.
В июле 2024 года компанию возглавил Сергей Быковских, ранее руководивший Henkel в России. Он был назначен для развития и модернизации производственных мощностей, увеличения точек сбыта и укрепления партнёрских связей. Однако уже в декабре 2024 года стало известно о его уходе.
Пост генерального директора тогда заняла Анна Молчанова, которая теперь продолжит работу в структурах АФК «Система», куда входит Natura Siberica.
Фото: пресс-служба компании
- 1 Константин Чайкин: «Каждый день — как тетрис: что-то постоянно падает» Интервью с техническим гением, художником и часовщиком 05 ноября 2025, 16:28
- 2 «Эксперимент соло-кинематографа»: основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников показал тизер фильма о жизни в тундре Фёдор Овчинников из «Додо Пиццы» снял фильм о жизни в тундре 30 октября 2025, 21:00
- 3 Из SberCloud — в Beeline Cloud: бывший топ-менеджер Сбера будет развивать облачный бизнес Билайна Андрей Зотов назначен генеральным директором Beeline Cloud 30 октября 2025, 11:45
- 4 Сменил банк на телеком: бывший топ-менеджер РНКБ займётся развитием технологического блока Билайна Алексей Блинов назначен руководителем IT-блока Билайна 28 октября 2025, 18:10