Бюджетные трёхкомнатные квартиры уходят из новостроек Москвы

Трёхкомнатные квартиры стремительно уходят из массового и бизнес-сегментов новостроек Москвы, говорится в исследовании «Град Девелопмент». С 2020 года доля этих квартир сократилась почти вдвое. В то же время в премиальной нише «трёшек» становится всё больше. Эксперты отмечают: покупатели элитного жилья ищут планировки, которые позволяют сочетать отдых, работу и учебу.

В массовом сегменте стало больше студий и «однушек»

По данным девелоперской компании «Град Девелопмент», на рынке новостроек Москвы доля трёхкомнатных квартир в массовом сегменте сократилась с 19% до 11% с 2020 года. В бизнес-классе падение ещё заметнее — с 26% до 13%.

Количество трёхкомнатных квартир также уменьшилось:

в массовом сегменте — наполовину, с 2,8 тыс. до 1,4 тыс. предложений;

в бизнес-классе — на 14%, с 3,4 тыс. до 2,9 тыс.

Параллельно на рынке стало больше небольших квартир. В массовом сегменте доля студий с 2020 года выросла с 11% до 21%, а однушек — с 30% до 36%.

В бизнес-классе студий теперь втрое больше, чем пять лет назад (4% против 13%), а однокомнатные заняли долю в 38% предложений вместо прежних 25%.

Средняя площадь трёшек в массовом секторе снизилась на 8% — с 85,5 до 78,5 кв. м. В бизнес-классе — также на 8% (с 99,9 до 92,3 кв. м).

Высокобюджетный сегмент отказался от студий

По данным исследования, чем выше класс новостройки, тем заметнее запрос на просторные семейные форматы и расширение площади. Компактные варианты постепенно уходят с рынка.

В премиальном сегменте вырос спрос на семейные форматы, но их средняя площадь за пять лет заметно сократилась.

Трёхкомнатные: доля увеличилась с 15% до 20%, предложение выросло с 311 до 1,2 тыс., средняя площадь уменьшилась на 22% — с 138,5 до 108,7 кв. м.





доля увеличилась с 15% до 20%, предложение выросло с 311 до 1,2 тыс., средняя площадь уменьшилась на 22% — с 138,5 до 108,7 кв. м. Двухкомнатные: доля выросла с 30% до 35%.





доля выросла с 30% до 35%. Однокомнатные: доля снизилась с 40% до 33%.

В высокобюджетном сегменте (элитный и делюкс) спрос тоже смещается в сторону просторных квартир.

Трёхкомнатные: доля выросла с 21% до 31%, количество увеличилось на 83% — с 368 до 672 вариантов, средняя площадь прибавила 9% — с 146,2 до 160 кв. м.





доля выросла с 21% до 31%, количество увеличилось на 83% — с 368 до 672 вариантов, средняя площадь прибавила 9% — с 146,2 до 160 кв. м. Двухкомнатные: доля осталась стабильной на уровне 29%.





доля осталась стабильной на уровне 29%. Четырёхкомнатные и крупнее: количество сократилось на 8%.





количество сократилось на 8%. Студии: практически полностью исчезли из предложения.

Контекст

Студии и однокомнатные квартиры раскупаются быстрее крупноформатных: они доступнее по цене, отметила директор по стратегическому развитию «Град Девелопмент» Яна Сосорева. По её словам, ключевым драйвером спроса остаётся семейная ипотека. Поскольку у этой программы есть установленный лимит по цене квартиры, девелоперы вынуждены делать такие планировки, которые вписываются в эти ограничения.

Рост популярности «трёшек» в премиальных сегментах связан с тем, что покупатели всё чаще рассматривают квартиру как семейное пространство. Пандемия усилила спрос на функциональное зонирование, и теперь квартира должна подходить для разных жизненных сценариев — от отдыха до работы и учёбы.