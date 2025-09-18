Смена руководства у Gucci: Франческа Беллеттини стала CEO

Французский холдинг Kering назначил Франческу Беллеттини главой Gucci. Она сменила Стефано Кантино, проработавшего CEO меньше девяти месяцев после перехода из Louis Vuitton. Это первое крупное кадровое решение нового CEO Kering Луки де Мео, который заявил, что хочет упростить структуру управления и сделать её более прозрачной для инвесторов.

Gucci потерял четверть продаж за квартал

Gucci остаётся крупнейшим активом Kering, но именно здесь падение оказалось самым заметным. В 2022 году бренд обеспечил компании более €10 млрд выручки, однако за последние два года продажи сократились более чем на 20%. Только за последний квартал они упали на 25%.

Как пишет Reuters, частая смена руководителей и дизайнеров за последние 2-3 года сделала развитие компании непредсказуемым. Теперь Франческе Беллеттини предстоит восстановить стабильность и убедить инвесторов, что бренд снова может приносить прибыль.

Продажи и развитие Gucci – на Франческе Беллеттини

Франческа Беллеттини начинала карьеру в банковской сфере, а в 2023 году стала заместителем CEO Kering по развитию брендов. На этой позиции она участвовала в ключевых решениях для Gucci — именно при ней Стефано Кантино назначили главой бренда, а дизайнер Демна Гвасалия получил пост креативного директора. Теперь Франческа Беллеттини будет отвечать за все стороны бизнеса Gucci: от продаж и маркетинга до стратегии коллекций.

Первая коллекция Демны — на фоне борьбы с Dior, Chanel и Balenciaga

Первая коллекция Демны Гвасалия для Gucci будет представлена 23 сентября на Миланской неделе моды в виде fashion-фильма. Некоторые изделия поступят в магазины сразу после премьеры, а полноценный показ состоится весной 2026 года.

По информации Reuters, от дебюта ждут конкретного ответа на вопрос, сможет ли Gucci обновить ассортимент и вернуть интерес покупателей. Это особенно важно на фоне перестановок в индустрии, где дизайнеры сменились у Dior, Chanel, Celine и Balenciaga.

Kering отменил систему с двумя замами

С назначением Франчески Беллеттини упраздняется система с двумя заместителями CEO Kering. Ранее она вместе с Жан-Марком Дюплэ делила полномочия по управлению брендами, что, по мнению аналитиков Reuters, создавалo путаницу в принятии решений.

Теперь Жан-Марк Дюплэ останется операционным директором, а Франческа Беллеттини возьмёт на себя стратегию Gucci. Лука де Мео подчеркнул, что готов к жёстким шагам ради ускорения реструктуризации группы.

Бывший топ из Louis Vuitton покидает Gucci после провала продаж

Стефано Кантино, ранее отвечавший за коммуникации и имидж Louis Vuitton, покидает Gucci. Его назначение связывали с попыткой обновить маркетинговую стратегию бренда, но падение продаж показало, что результаты не оправдали ожиданий. Теперь Kering делает ставку на Франческу Беллеттини, которая известна жёстким стилем управления и умением работать в кризисных условиях.

Контекст

Kering отложил сделку по покупке Valentino, намеченную на 2026–2027 годы, и сосредоточился на реформе портфеля брендов. Для Kering это был способ снизить зависимость от Gucci и укрепиться в люксовом сегменте, а для Valentino — возможность подключиться к глобальной инфраструктуре Kering. Инвесторы ждут, что Франческа Беллеттини стабилизирует продажи Gucci, а Демна Гвасалия привлечёт покупателей новыми коллекциями. Однако скепсис сохраняется: падение Gucci совпало с ростом конкуренции, где всё больше ценятся свежие идеи и новизна.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Contributor / Getty Images