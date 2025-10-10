У 25% работающих россиян есть подработка

Почти каждый четвёртый россиянин имеет подработку, показало исследование сервиса SuperJob. Чаще других дополнительным заработком занимаются мужчины, специалисты среднего возраста и сотрудники с высоким уровнем дохода. Эксперты отмечают, что подработка становится не временной мерой, а частью профессиональной стратегии и новой трудовой культуры

Подработка как новая норма

По данным опроса, 23% работающих россиян сообщили, что у них есть подработка. Ещё 52% респондентов заявили, что пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы его найти. Лишь 25% участников исследования не рассматривают возможность внешнего совместительства.

Аналитики SuperJob отмечают: дополнительная занятость постепенно становится нормой для российского рынка труда, особенно в условиях роста расходов и нестабильности заработков в отдельных отраслях. Подработка всё чаще воспринимается не как вынужденная мера, а как способ повысить личную финансовую устойчивость и диверсифицировать источники дохода.

Кто подрабатывает чаще

Исследование показывает сразу несколько ярко выраженных социально-демографических различий.

Мужчины чаще женщин сообщают о наличии подработки (27% против 20%);

Наиболее активная группа — респонденты в возрасте от 35 до 45 лет (28%) ;

; Чем выше доход, тем выше вероятность подработки: среди зарабатывающих до 50 тыс. рублей подрабатывают 17% , среди получающих свыше 100 тыс. — уже 23% .

Высококвалифицированные специалисты чаще обладают навыками и контактами, которые позволяют им брать дополнительные заказы, консультировать или развивать собственные проекты параллельно с основной работой.

Удалёнка и гибкие форматы

Отдельное внимание в отчёте уделено дистанционным работникам. Среди тех, кто трудится на удалёнке, подрабатывают 27%, тогда как среди офисных сотрудников — 23%.

При этом удалённые специалисты тратят на дополнительную работу меньше времени: 65% из них посвящают ей до 10 часов в неделю, в то время как среди офисных — 59%.

Подобный сдвиг связывают с ростом интенсивности основной занятости и развитием цифровых инструментов, повышающих продуктивность труда.

Сколько приносит подработка

Для большинства россиян подработка остаётся дополнительным, а не основным источником дохода. Каждый третий респондент сообщил, что она даёт менее 10% общего дохода. Для 38% дополнительная занятость приносит от 10 до 30%, у каждого шестого — 30–50%. Однако для каждого восьмого подработка — это статья, приносящая более половины всех доходов.

При этом у работающих дистанционно подработка чаще составляет значительную часть заработка, чем у тех, кто трудится в офисе. Это объясняется большей гибкостью графика и возможностью совмещать несколько цифровых профессий — от контент-менеджмента до IT-фриланса.

Контекст

Согласно данным исследования, подработка чаще встречается среди жителей крупных городов и регионов с высоким уровнем цифровизации. SuperJob отмечает, что рынок внешнего совместительства будет расти, особенно в сегментах IT, маркетинга, образования и логистики — там, где возможно гибкое распределение задач и удалённое взаимодействие.

В ближайшие годы внешняя занятость станет неотъемлемой частью профессиональной биографии россиян, а работа «на одну компанию» перестанет быть единственной моделью карьеры.