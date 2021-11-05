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Uber получил первую операционную прибыль с момента запуска

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Uber Technologies отчитался о финансовых результатах за третий квартал этого года. Компания впервые получила операционную прибыль, этому способствовали восстановление бизнеса такси и рост популярности доставки еды.

Uber получил первую операционную прибыль с момента запуска

Как передает Financial Times, по скорректированному показателю EBITDA прибыль компании в третьем квартале составила $8 млн по сравнению с убытком в $625 млн в аналогичный период прошлого года.

Общая выручка бизнеса Uber Technologies выросла в третьем квартале на 72% и составила $4,8 млрд.

В Uber подчеркнули, что бизнес доставки еды Uber Eats также впервые стал прибыльным. А число водителей Uber с января выросло на 65% — это соответствует росту спроса на услуги такси.

При этом Uber получил чистый убыток в $2,4 млрд, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года. Причина этого заключается в падении стоимости доли Uber в китайской компании Didi Chuxing. Убыток на одну акцию Uber вырос до $1,28, хотя аналитики ожидали его на уровне $0,33.

Общая выручка бизнеса Uber Technologies выросла в третьем квартале на 72% и составила $4,8 млрд.

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Фото: Alex Millauer / Shutterstock

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