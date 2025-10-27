$1,1 млрд убытков показала Porsche — из-за электромобилей

Porsche опубликовала один из самых слабых квартальных отчётов за последние годы: по итогам третьего квартала 2025 года компания зафиксировала операционный убыток в 966 млн евро ($1,1 млрд) против почти миллиарда прибыли годом ранее. Причины кризиса — замедление продаж на ключевых рынках, пересмотр стратегии в сфере электромобилей и последствия американских тарифов.

Пересмотр стратегии обойдётся в €3,1 млрд

Компания признала, что значительная часть убытков связана с откатом электромобильной программы. В сентябре Porsche объявила о пересмотре своих планов: проект по собственному производству аккумуляторов для электромобилей был закрыт, а несколько моделей перенесены или заморожены. Расходы на подобную реструктуризацию и пересмотр стратегии составят около €3,1 млрд.

При этом подобный шаг стал вынужденным: спрос на электромобили растёт медленнее, чем ожидалось, а прибыльность падает из-за высокой себестоимости и сильной конкуренции со стороны китайских брендов. В результате компания оказалась зажата между необходимостью инвестировать в инновации и растущими издержками.

«Точка спада» с массовыми увольнениями и сокращением зарплат

Финансовый директор Porsche Йохен Брекнер заявил, что 2025 год станет «точкой наибольшего спада» и уже с 2026-го компания рассчитывает начать восстановление. Прибыльность должна вырасти до «высоких значений» — при этом на текущий момент Porsche ожидает лишь 2% маржинальности против 14% годом ранее.

В интервью Брекнер подчеркнул, что компании необходимы «масштабные решения» в переговорах с профсоюзами и партнёрами. Уже известно, что в ближайшие годы будет уволено около 1 900 сотрудников, ещё 2 000 временных рабочих покинут заводы до конца года. Параллельно Porsche готовит второй этап антикризисных мер, который затронет уровень зарплат и систему бонусов.

Происходящее — символ «конца эйфории»

Ситуацию усугубляют новые американские тарифы на импорт, которые обойдутся Porsche примерно в 700 млн евро в 2025 году. Чтобы компенсировать потери, компания повысит цены на автомобили в США, переложив часть расходов на покупателей. Вероятно, это также негативно скажется на продажах автомобилей.

При этом дивиденды за 2025 год будут существенно урезаны. За прошлый год Porsche выплатила акционерам 2,31 евро на привилегированную акцию, но, по словам финансового директора Porsche Йохена Брекнера, в этом году показатель будет значительно ниже. Инвесторы уже называют происходящее символом «конца эйфории», начавшейся после IPO компании в 2022 году.

Китай перестаёт быть главным клиентом

Особенно остро кризис проявился в Китае — рынке, который ещё недавно приносил Porsche рекордные продажи. По словам Йохена Брекнера, спрос там продолжает снижаться и вряд ли стабилизируется до 2026 года. Причины — тарифная война между США и Китаем, замедление экономики и изменение потребительских привычек: китайские покупатели всё чаще выбирают местные бренды, предлагающие схожий уровень технологий за меньшую сумму.

Компания признаёт, что «улучшений в обозримом будущем не предвидится», а значит, немецкому производителю придётся переосмыслить своё присутствие в регионе и сделать ставку на Европу и Северную Америку.

Новый руководитель — новая стратегия

С 1 января 2026 года Porsche возглавит Майкл Лайтерс, бывший CEO McLaren Automotive. Он сменит Оливера Блюме, совмещавшего посты главы Porsche и Volkswagen. Лайтерсу предстоит непростая задача — вернуть компанию к устойчивому росту, стабилизировать продажи и определить новую стратегию развития в эпоху электромобилей.

Перед Porsche стоит выбор: сохранить премиальный статус и репутацию инженерного лидера или уступить позиции китайским и американским конкурентам, которые быстрее адаптируются к рынку. Как сообщают Reuters, именно 2026 год станет решающим — станет ясно, сможет ли бренд пережить вернуться к статусу символа немецкого автопрома.



Фото: David McNew / Getty Images