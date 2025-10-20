Учёные изобрели имплантат для восстановления зрения

Как сообщает журнал The New England Journal of Medicine, учёные разработали глазной имплант, который помогает частично вернуть зрение людям старше 60 лет с тяжёлой формой возрастной макулодистрофии. Устройство позволило 81% пациентов, участвовавших в клинических испытаниях, улучшить центральное зрение, необходимое для чтения и ориентации в пространстве. Разработка может стать прорывом в лечении слепоты и других нарушений зрения у пожилых людей.

Возраст перестаёт быть приговором для зрения

Возрастная макулодистрофия — одна из главных причин необратимой потери зрения у людей старше 60 лет. При прогрессировании заболевания разрушаются фоторецепторы в центральной зоне сетчатки, и изображение перед глазами становится расплывчатым. От самой тяжёлой стадии, географической атрофии, страдают более 5 млн человек по всему миру — и до сих пор она считалась неизлечимой.

Теперь же учёные утверждают, что нашли способ вернуть хотя бы часть утраченного зрения. Международное исследование, проведённое на базе университетов Бонна, Питтсбурга и Стэнфорда, показало: у большинства участников, прошедших 12-месячное наблюдение, зрение значительно улучшилось.



Из 32 пациентов 26 добились клинически значимого прогресса, а 27 сообщили, что используют новое «протезное» зрение в повседневной жизни — для чтения, распознавания номеров или предметов.

Как работает имплант

Имплант PRIMA представляет собой миниатюрное устройство размером 2×2 миллиметра, вживляемое в сетчатку глаза. Оно получает изображение с камеры, установленной на специальных очках, и преобразует свет в электрические импульсы, которые передаются в мозг. Таким образом, человек вновь начинает различать объекты, буквы и контуры.

В ходе испытаний 84% пациентов сообщили, что смогли использовать новое зрение в быту — например, читать слова и цифры. В среднем их способность распознавать символы улучшилась на 25 букв, что соответствует пяти строкам стандартной офтальмологической таблицы. У одного участника результат вырос почти на 12 строк.

«То, о чём раньше невозможно было мечтать»

Соавтор исследования Франк Хольц, профессор офтальмологии Боннского университета, подчеркнул, что технология представляет собой «смену парадигмы» в лечении поздних стадий макулодистрофии: впервые восстановление функционального центрального зрения стало возможным не только в лабораторных условиях, но и в быту.

По словам Жозе-Алена Сахеля, профессора офтальмологии Университета Питтсбурга и одного из авторов работы, исследование стало первым случаем, когда технология восстановления зрения показала столь высокие результаты на большой выборке пациентов. Более 80% участников смогли различать буквы и слова, а некоторые — даже читать целые страницы текста.

Учёные подчёркивают, что имплант не возвращает зрение полностью, но даёт возможность видеть крупные объекты, ориентироваться и читать. Это особенно важно для людей с макулодистрофией — заболеванием, при котором разрушается центральная зона сетчатки, отвечающая за детализацию изображения.

На пути к массовому применению

Разработку финансирует американская компания Science Corporation, основанная профессором Стэнфордского университета Дэниэлом Паланкером, создавшим дизайн устройства. Компания уже подала заявки на получение разрешений для клинического применения импланта в США и Европе.

В Science Corp отметили, что стоимость устройства и операции пока не определена и будет зависеть от переговоров с регуляторами и медицинскими учреждениями. В компании заявили, что рассчитывают установить «справедливую цену», чтобы сделать технологию доступной для как можно большего числа пациентов.

Контекст

Возрастная макулодистрофия остаётся одной из главных причин необратимой слепоты у людей старше 60 лет. Только в США этим заболеванием страдают более 10 млн человек, а во всём мире — десятки миллионов. По словам исследователей, новые бионические импланты могут стать аналогом слуховых аппаратов или кардиостимуляторов — но для зрения.





Фото: Vladislav Stepanov / Getty Images