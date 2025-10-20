Учёные разработали глазной имплант для восстановления зрения: технология помогла 81% пациентов старше 60 лет
Учёные изобрели имплантат для восстановления зрения
Как сообщает журнал The New England Journal of Medicine, учёные разработали глазной имплант, который помогает частично вернуть зрение людям старше 60 лет с тяжёлой формой возрастной макулодистрофии. Устройство позволило 81% пациентов, участвовавших в клинических испытаниях, улучшить центральное зрение, необходимое для чтения и ориентации в пространстве. Разработка может стать прорывом в лечении слепоты и других нарушений зрения у пожилых людей.
Возраст перестаёт быть приговором для зрения
Возрастная макулодистрофия — одна из главных причин необратимой потери зрения у людей старше 60 лет. При прогрессировании заболевания разрушаются фоторецепторы в центральной зоне сетчатки, и изображение перед глазами становится расплывчатым. От самой тяжёлой стадии, географической атрофии, страдают более 5 млн человек по всему миру — и до сих пор она считалась неизлечимой.
Теперь же учёные утверждают, что нашли способ вернуть хотя бы часть утраченного зрения. Международное исследование, проведённое на базе университетов Бонна, Питтсбурга и Стэнфорда, показало: у большинства участников, прошедших 12-месячное наблюдение, зрение значительно улучшилось.
Из 32 пациентов 26 добились клинически значимого прогресса, а 27 сообщили, что используют новое «протезное» зрение в повседневной жизни — для чтения, распознавания номеров или предметов.
Как работает имплант
Имплант PRIMA представляет собой миниатюрное устройство размером 2×2 миллиметра, вживляемое в сетчатку глаза. Оно получает изображение с камеры, установленной на специальных очках, и преобразует свет в электрические импульсы, которые передаются в мозг. Таким образом, человек вновь начинает различать объекты, буквы и контуры.
В ходе испытаний 84% пациентов сообщили, что смогли использовать новое зрение в быту — например, читать слова и цифры. В среднем их способность распознавать символы улучшилась на 25 букв, что соответствует пяти строкам стандартной офтальмологической таблицы. У одного участника результат вырос почти на 12 строк.
«То, о чём раньше невозможно было мечтать»
Соавтор исследования Франк Хольц, профессор офтальмологии Боннского университета, подчеркнул, что технология представляет собой «смену парадигмы» в лечении поздних стадий макулодистрофии: впервые восстановление функционального центрального зрения стало возможным не только в лабораторных условиях, но и в быту.
По словам Жозе-Алена Сахеля, профессора офтальмологии Университета Питтсбурга и одного из авторов работы, исследование стало первым случаем, когда технология восстановления зрения показала столь высокие результаты на большой выборке пациентов. Более 80% участников смогли различать буквы и слова, а некоторые — даже читать целые страницы текста.
«Это первый случай, когда попытка восстановления зрения дала столь заметные результаты у большого числа пациентов», — отметил Жозе-Ален Сахель, директор Института зрения UPMC и соавтор исследования.
Учёные подчёркивают, что имплант не возвращает зрение полностью, но даёт возможность видеть крупные объекты, ориентироваться и читать. Это особенно важно для людей с макулодистрофией — заболеванием, при котором разрушается центральная зона сетчатки, отвечающая за детализацию изображения.
На пути к массовому применению
Разработку финансирует американская компания Science Corporation, основанная профессором Стэнфордского университета Дэниэлом Паланкером, создавшим дизайн устройства. Компания уже подала заявки на получение разрешений для клинического применения импланта в США и Европе.
В Science Corp отметили, что стоимость устройства и операции пока не определена и будет зависеть от переговоров с регуляторами и медицинскими учреждениями. В компании заявили, что рассчитывают установить «справедливую цену», чтобы сделать технологию доступной для как можно большего числа пациентов.
Контекст
Возрастная макулодистрофия остаётся одной из главных причин необратимой слепоты у людей старше 60 лет. Только в США этим заболеванием страдают более 10 млн человек, а во всём мире — десятки миллионов. По словам исследователей, новые бионические импланты могут стать аналогом слуховых аппаратов или кардиостимуляторов — но для зрения.
Фото: Vladislav Stepanov / Getty Images
