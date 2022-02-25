RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне второго дня войны в Украине — фондовым рынком, реакцией других стран, транспортным сообщением и ситуацией в отдельных отраслях. Собрали основное к 13:00 МСК.

Резкий рост российского рынка акций и закрытие неба для британских самолетов — главное на фоне войны в Украине