Резкий рост российского рынка акций и закрытие неба для британских самолетов — главное на фоне войны в Украине

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне второго дня войны в Украине — фондовым рынком, реакцией других стран, транспортным сообщением и ситуацией в отдельных отраслях. Собрали основное к 13:00 МСК.
Подробнее о событиях, произошедших ночью и утром 25 февраля, можно узнать здесь. С главными событиями первого дня войны в Украине можно ознакомиться тут.
Мир
- Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков и фактически прекращении бизнеса с Россией. Отдельные транзакции через российские банки возможны, например при оплате газа и переводах между германскими фирмами.
- Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.
- Хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну правительству России. Хакеры уже взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT.
- Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада, российские власти знают его слабые места, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фондовый рынок
- Российский рынок акций открылся резким ростом после крупных потерь накануне. Индекс Мосбиржи на 10:52 МСК вырос на 22% и превысил 2 500. Индекс РТС вырос на 24,8%, до 954,2 пункта.
- Рост показывают бумаги Сбербанка, который попал под запрет операций с долларом. Среди компаний технологичного сектора также растут акции «Яндекса», МТС, VK.
- Рубль укрепился к мировым валютам после начала валютных интервенций Банком России. Доллар в пятницу, 25 февраля, опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей.
Транспорт
- Приостановка работы 12 аэропортов в южной части России из-за начавшейся военной спецоперации на Украине привела к тому, что в южных регионах застряли до 200 тысяч человек, пишут «Ведомости». Сколько россиян в настоящее время застряли за границей, в Ассоциации туроператоров России пока не оценили.
- Росавиация с 25 февраля закрыла воздушное пространство России для британских самолетов. Запрет распространяется на прилет и транзит через страну. Ранее Великобритания из-за российской спецоперации на Украине запретила полеты в королевство российской авиакомпании «Аэрофлот».
Бизнес
- Один из крупнейших в мире производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщил, что власти США требуют от него прекратить поставки в Россию.
- Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb в связи с логистическими проблемами перестал доставлять товары в Россию, Украину, Беларусь и Молдову. Как сообщалось ранее, на Юге России было приостановлено авиасообещение. В связи с этим многие сервисы доставки сообщили о возможных задержках.
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Фото на обложке: Unsplash
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