В UniCredit заявили о своей приверженности уходу с российского рынка

Итальянский банк UniCredit непременно уйдет с российского рынка, а заключение мирной сделки по Украине может позволить сделать это «на более выгодных условиях», заявил Financial Times гендиректор UniCredit Андреа Орсель.

В интервью газете глава UniCredit отметил, что «в течение последних трех лет банк серьезно взаимодействовал со значительным числом контрагентов и изучал все возможные варианты» для сделки по своему подразделению в России, «однако из-за санкций и других сложностей» банку не удалось достичь прогресса. «Наша приверженность к выводу российского бизнеса UniCredit абсолютно прозрачна. Мы не можем повернуть все вспять», — заявил Орсель в интервью FT.

По словам Орселя, прекращение боевых действий на Украине может предоставить UniCredit более выгодные условия по продаже своей российской «дочки» по «справедливой цене». FT уточняет, что с 2022 года кредитная организация испытывала «нормативные и юридические трудности» при попытке продать свое российское подразделение.

«Если политика изменится, шансы продать [российскую дочернюю компанию] на более привлекательных условиях возрастут, поскольку ситуация нормализуется для обеих сторон. Следовательно, наш путь к уходу [с российского рынка] ускоряется <...>», — добавил Орсель.

FT отмечает, что Россия является важным рынком для UniCredit: в 2024 году доля российской «дочки» от общего дохода кредитного учреждения составила около 5%. По последним данным, выручка подразделения UniCredit в России выросла в 2024 году на 9% до €1,3 млрд, чистая годовая прибыль составила €577 млн.

Во вторник, 18 февраля, высокопоставленные лица России и США во время первых за три года переговоров в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они также договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Кроме этого, стороны обсудили подготовку ко встрече президентов России и США, которая, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, «вряд ли состоится на следующей неделе».

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