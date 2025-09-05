2ГИС без основателя: Александр Сысоев покинул компанию

Forbes сообщил, что Александр Сысоев продал свою долю в 2ГИС и окончательно вышел из бизнеса. Покупателем, по данным издания, стала структура «Сбера», завершившая консолидацию компании. Для Сысоева это точка в 25-летней истории, начавшейся ещё на чердаке Новосибирского университета.

Сделка и структура владения

Документы о продаже доли Сысоева были подписаны 28 июля, а уже 1 августа изменения зафиксировал СПАРК. Официально условия не раскрываются, но источники Forbes утверждают: доля основателя перешла к «Сберу». По оценке Forbes, в 2025 году стоимость компании приблизилась к $1 млрд, и доля Сысоева могла стоить 9–14 млрд рублей.

Фактически это стало завершением сделки 2020 года. Тогда банк приобрёл почти 72% через компанию «Цифровые активы» и ещё 3% через совместное предприятие с Mail.ru Group (ныне VK). Оценка компании тогда составляла 14,3 млрд рублей. Остальные 25% закрепили за собой основатели и менеджмент — именно этот пакет теперь ушёл «Сберу».

От стартапа к международному сервису

Сысоев посвятил проекту более четверти века. Первая версия сервиса появилась в 1999 году, а в 2004-м было зарегистрировано ООО «Дубльгис», где он стал генеральным директором.

Сегодня 2ГИС — это уже не просто карты, а целая экосистема: от справочника организаций и маршрутов общественного транспорта до навигатора для пешеходов и инструментов для бизнеса. География проекта охватывает 1400 городов: кроме России, сервис работает в Казахстане, Чехии, Италии, Чили, ОАЭ и ряде других стран. К середине 2025 года его ежемесячная аудитория приблизилась к отметке 87 млн пользователей, а база партнёров превысила 113 тыс. Компаний.

Санкции и восстановление

Интеграция с экосистемой госбанка оказалась двойственной: она дала ресурсы для развития, но обернулась и ограничениями. В 2022 году приложение исчезло из App Store и Google Play из-за санкций против «Сбера».

Вернуться удалось не сразу: на iOS сервис появился вновь весной 2023 года, а в Google Play — лишь в 2024-м после успешного судебного разбирательства с Google. Тем не менее 2ГИС продолжал наращивать выручку и добавлять новые функции, что позволило удержать и расширить аудиторию даже в период ограничений.

Контекст

Для «Сбера» эта сделка стала логическим завершением интеграции: теперь сервис полностью встроен в экосистему банка и усиливает его позиции в сегменте геолокации и локальных услуг.

Для Сысоева продажа доли стала финальной точкой в длинной истории. Его идея, родившаяся «на чердаке университета», выросла в международный проект и в итоге полностью перешла под контроль крупнейшего российского банка.