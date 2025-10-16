Проектная работа: спрос на гибкие форматы вырос на 110%

Спрос на гибкие формы занятости в России за третий квартал 2025 года вырос более чем в два раза, следует из исследования HRTech-платформы SkillStaff. Количество компаний, заинтересованных в привлечении специалистов по проекту или внештатно, увеличилось на 110% по сравнению с предыдущим кварталом. На фоне этого предложение самозанятых и ИП также выросло — база профилей индивидуальных предпринимателей увеличилась на 40%, а самозанятых — более чем в 1,5 раза.

Компании переходят на гибкие форматы

В июле–сентябре 2025 года общее количество запросов на гибкую занятость выросло на 43%, а число запрашиваемых специалистов — на 26%.

Основатель и CEO SkillStaff Никита Шабашкевич отметил, что рынок гибкой занятости уже прошёл этап экспериментов и вышел на стадию устойчивого роста. Он добавил, что компании стали стратегичнее подходить к выбору исполнителей, всё чаще нанимая специалистов на длительный срок, а всё больше профессионалов рассматривают гибкий формат как основной источник дохода.

Главными заказчиками специалистов остаются IT-компании, формирующие 47% всех запросов на платформе. На втором месте — банковский и финансовый сектор (18%), далее — ритейл (15%), страхование (9%) и телеком (6%).

Проекты до полугода — новый стандарт

В третьем квартале компании заметно чаще нанимали специалистов на короткие проекты. Доля контрактов сроком до 6 месяцев выросла с 44% до 63%, тогда как доля долгосрочных и бессрочных договоров почти не изменилась — около 10% и 9% соответственно.

Изменились и форматы работы:

удалёнка сократилась с 87% до 78%;





работа в офисе выросла с 7% до 14%;





гибридные форматы увеличились с 6% до 8%.





Кто востребован больше всего

SkillStaff отмечает, что на платформе активно растёт сегмент высококвалифицированных кадров. В IT-направлении доля таких специалистов достигла 83% против 79% во втором квартале. Наиболее востребованы профили в сферах E-commerce, FinTech и Lifestyle.

Лидеры по специализациям — Java-разработчики (13%), системные аналитики (10%) и автотестировщики (10%) — доля последних выросла почти в 2,5 раза.

Средняя ставка по IT-направлению составила 2413 рублей в час (+1% к предыдущему кварталу). Минимальная ставка — у разработчиков чат-ботов (100 руб./час), максимальная — у лидеров по инновациям (7000 руб./час).

SMM растёт, маркетологи теряют в ставках, юристы уходят в гибрид

Во втором по активности сегменте — маркетинг и реклама — на платформе доминируют специалисты по SMM и маркетплейсам. Их доля выросла за счёт сезонного всплеска digital-продаж, тогда как контент-менеджеры уступили позиции.

Средняя ставка маркетологов и специалистов по рекламе снизилась с 824 до 648 рублей в час: в отрасль пришло больше новичков (29% против 21% во втором квартале). Половина маркетологов работает в режиме парт-тайм, треть — на фулл-тайм, остальные совмещают оба формата.

В финансах средняя ставка упала с 1651 до 1086 руб./час из-за роста числа начинающих специалистов (с 6% до 31%). В лидерах по запросам — бухгалтеры и финансовые аналитики. Удалёнку выбирают 95% специалистов, парт-тайм — 58%.

В юридическом секторе ставки выросли с 822 до 950 руб./час, а популярность гибридного формата выросла почти вдвое (42% против 20%). Более 70% юристов работают дистанционно.

Продажники прибавляют в доходах, HR держит планку, дизайнеры уступают место новичкам

В сфере управления продажами средняя ставка выросла с 835 до 1045 руб./час — за счёт появления более опытных кадров и новых специализаций, включая тендерных менеджеров. Доля специалистов среднего и старшего уровня увеличилась с 36% до 46%. Удалённый формат предпочитают 96% профессионалов, а парт-тайм — 38% против 29% кварталом ранее.

Рынок HR и рекрутинга остаётся стабильным: ставка снизилась с 909 до 893 руб./час, но выросла доля высококвалифицированных кадров (56% против 36%). Удалённый формат выбирают 92% специалистов, а гибрид фулл- и парт-тайма стал нормой (45% против 13%).

Среди креативных профессий лидируют дизайнеры и копирайтеры. Средняя ставка сократилась почти вдвое — с 1163 до 664 руб./час, что связано с притоком начинающих исполнителей (87% профилей). 92% представителей креативных направлений работают удалённо, парт-тайм вырос до 48%.

Контекст

SkillStaff отмечает, что рост интереса к гибким форматам — это не краткосрочный эффект, а устойчивый тренд. Компании рассматривают проектные команды как способ адаптироваться к изменчивой экономике, а исполнители — как возможность гибко управлять своим временем и доходом.

Фото: jacoblund / Getty Images