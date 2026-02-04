Реклама в Telegram подорожала на 32% за 2025 год

В 2025 году реклама в Telegram-каналах подорожала в среднем на 32%, сообщает МТС AdTech. Самый сильный рост пришёлся на новостные и медийные каналы, где цены на долгосрочные интеграции увеличились сразу в три раза. Аналитики ожидают дальнейший рост стоимости размещений в 2026 году — до 25% по рынку и свыше 30% — в новостном сегменте.

Сильнее всего подорожали новостные каналы

По данным МТС AdTech, подорожание рекламы затронуло все основные категории Telegram-каналов. Сильнее всего увеличилась стоимость долгосрочных интеграций в новостных каналах — сразу в три раза.

Второе место заняли средние и крупные авторские блоги, где рост составил от 13% до 144%. В малых каналах из сегмента «Маркетинг и реклама» цены увеличились на 48–135%.

Новостные микроблоги в Telegram увеличили аудиторию на 700%

Как отмечает МТС AdTech, рост цен на рекламу в Telegram почти не сказался на аудитории: за год охваты выросли всего на 9%. Единственными исключениями стали личные блоги и СМИ.

Так, новостные микроблоги увеличили охваты более чем на 700%, а каналы среднего размера — почти на 220%. Именно эта динамика позволила новостному сегменту компенсировать рост цен, отмечают аналитики.

В малых и средних новостных каналах цены выросли в 5 раз

Самая заметная ценовая динамика наблюдается в категории «Новости и СМИ» среди небольших площадок. В микроканалах средняя стоимость одной интеграции выросла с 11,4 тыс. до 63,2 тыс. руб.

В малых новостных каналах цена увеличилась с 41,6 тыс. до 115 тыс. руб. Таким образом, рост в обоих сегментах вырос в 5 раз.

Крупные блогеры в Telegram подняли цены на рекламу на 144%

В категории авторские «блоги» ситуация оказалась неоднозначной. Микроблоги за год снизили цены на рекламу на 45%.

Крупные блогеры, напротив, резко подняли прайс — рост составил 144%, а стоимость размещения превысила 1 млн руб. Аналитики связывают это с концентрацией спроса у площадок с устойчивой и прогнозируемой аудиторией.

В 2026 году реклама в Telegram подорожает ещё — на 15–25%

По прогнозам аналитиков «Коммерсанта», в 2026 году общий рост цен на рекламу в Telegram составит 15–25%. При этом новостной сегмент может подорожать более чем на 30%. Объём рекламных бюджетов в инфлюенс-маркетинге в Telegram в 2026 году может достичь 27–28 млрд руб.

Для нового мессенджера Max эксперты «Коммерсанта» прогнозируют рост рекламной активности на 100–150% — до 300–600 млн руб.

Причина медиаинфляции в Telegram — дефицит площадок

Как сообщил «Коммерсанту» генеральный директор D-Agency Игорь Демидов, Telegram остаётся главной медиаплощадкой в России, но количество качественных рекламных каналов растёт медленнее, чем спрос на них. Это и вызывает рост цен.

Снижение цен у микроблогов эксперт считает признаком перегрева в этом сегменте. В перспективе на рынок могут повлиять и возможные ограничения работы Telegram в России. В этом случае цены у крупных каналов могут вырасти ещё на 20–40% — а малые площадки будут вынуждены уходить с рынка.

Контекст

Резкий рост цен на рекламу в Telegram происходит на фоне общего восстановления и расширения российского PR-рынка. По данным исследования Smart Ranking, в 2024 году выручка 70 крупнейших PR-агентств выросла на 40%, достигнув 18,8 млрд рублей, а в 2025-м ожидается дальнейший рост до 23,9 млрд.

Клиенты PR-компаний всё чаще делают акцент на результатах в Telegram, отодвигая на второй план работу с онлайн-СМИ.

В итоге на одни и те же качественные каналы в Telegram стали претендовать и прямые рекламодатели, и мощные PR-агентства с большими бюджетами.