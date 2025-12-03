В 2025-м рынок покупок в интернете вырастет до 11,3 млрд ₽ — на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет теперь и люкс
Премиальные бренды заходят на маркетплейсы: аудитория готова
К концу 2025 года объём покупок в интернете увеличится на 26% и достигнет 11,3 трлн рублей. На маркетплейсы уже приходится 80% всех онлайн-заказов и 64% оборота, а премиальные категории показывают трёхзначные темпы роста. На этом фоне 68% аудитории премиум-сегмента готовы покупать дорогие товары прямо на маркетплейсах.
Маркетплейсы развивают премиум-сегмент
По данным Mediascope, ежемесячная аудитория Ozon и Wildberries в совокупности уже достигает 94 млн человек, что ставит их наравне с крупнейшими медиа по охвату. Сейчас маркетплейсы целенаправленно развивают премиальные направления.
- Ассортимент Яндекс Маркет Ultima за год вырос в 14 раз. Продажи к 3 кварталу увеличились в 4 раза.
- Ozon тестирует премиальное направление «Ozon Селект».
- Раздел «Бренды» на Wildberries, где представлены товары класса люкс со средней стоимостью около 100 тысяч рублей, за III квартал 2025 года показал рост продаж на 195%.
Доверие к премиум-сегменту на маркетплейсах растёт
Исследование высокодоходной аудитории, проведённое Easy Commerce, показало, что 95% покупателей нейтрально или положительно относятся к выходу премиальных брендов на маркетплейсы. А 68% готовы изучать товар и покупать его прямо на площадке, не переходя на официальный сайт бренда.
Согласно данным IT-компании по ведению магазинов на маркетплейсах Easy Commerce, за три квартала 2025 года премиальные категории на маркетплейсах выросли кратно:
- На Ozon продажи автомобилей составили 4,16 млрд рублей, показав рост на 272% к аналогичному периоду 2024 года.
- Продажи женских сумок премиум-сегмента, со стоимостью от 60 000 рублей на Ozon достигли 209,7 млн рублей, показав рост на 107%.
- На Wildberries продажи бытовой техники дороже 60 000 ₽ составили 1,38 млрд рублей. Рост продаж достиг 233%;
Что из люкса чаще всего ищут на маркетплейсах
Среди категорий, которые чаще всего ищут на маркетплейсах, покупатели премиум-сегмента выделили:
- Премиальную бытовую технику — 73%.
- Одежду и обувь — 69%.
- Товары для красоты — 47%.
«Ozon является безоговорочным лидером по популярности для поиска и покупки премиальных товаров — его отметили 74% опрошенных», — по данным исследования IT-компании по ведению магазинов на маркетплейсах Easy Commerce.
Отдельно в исследовании упоминаются автомобили: 45% респондентов готовы в ближайшие два года рассмотреть покупку машины через маркетплейсы.
Главные аргументы в пользу такого формата:
- Гарантия и сервис от официального дилера — 50%.
- Наличие официального бренд-шопа на площадке — 47%.
- Существенные ценовые преимущества — 42%.
Контекст
Маркетплейсы успели превратиться в полноценную площадку для премиальных покупок. Продажи автомобилей, дорогой техники, сумок и антиквариата на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете выросли на сотни процентов. Высокодоходная аудитория принимает присутствие люкса на этих площадках и активно покупает его там.
- 1 Роскомнадзор подтвердил блокировку Roblox в России: ведомство заявило об опасности игры для несовершеннолетних Блокировка Roblox в России — теперь официально подтверждена 03 декабря 2025, 17:35
- 2 93% команд в маркетинге используют ИИ: нейросети помогают с контентом — но им почти не доверяют стратегию и бюджеты Нейросети для генерации используют 93% команд в маркетинге 03 декабря 2025, 16:50
- 3 Больше половины жителей России заметили всплеск фейков в сети — 33% стало сложнее отличать правду и вымысел Фейк или правда: 56% россиян говорят о росте дезинформации 03 декабря 2025, 15:35
- 4 Россияне стали больше слушать, а не читать: в 2025 году спрос на аудиокниги вырос на 12% Лучшие книги 2025 года: топ самых читаемых от сервиса Строки 03 декабря 2025, 14:33