Премиальные бренды заходят на маркетплейсы: аудитория готова

К концу 2025 года объём покупок в интернете увеличится на 26% и достигнет 11,3 трлн рублей. На маркетплейсы уже приходится 80% всех онлайн-заказов и 64% оборота, а премиальные категории показывают трёхзначные темпы роста. На этом фоне 68% аудитории премиум-сегмента готовы покупать дорогие товары прямо на маркетплейсах.

Маркетплейсы развивают премиум-сегмент

По данным Mediascope, ежемесячная аудитория Ozon и Wildberries в совокупности уже достигает 94 млн человек, что ставит их наравне с крупнейшими медиа по охвату. Сейчас маркетплейсы целенаправленно развивают премиальные направления.

Ассортимент Яндекс Маркет Ultima за год вырос в 14 раз. Продажи к 3 кварталу увеличились в 4 раза.

Ozon тестирует премиальное направление «Ozon Селект».

Раздел «Бренды» на Wildberries, где представлены товары класса люкс со средней стоимостью около 100 тысяч рублей, за III квартал 2025 года показал рост продаж на 195%.

Доверие к премиум-сегменту на маркетплейсах растёт

Исследование высокодоходной аудитории, проведённое Easy Commerce, показало, что 95% покупателей нейтрально или положительно относятся к выходу премиальных брендов на маркетплейсы. А 68% готовы изучать товар и покупать его прямо на площадке, не переходя на официальный сайт бренда.

Согласно данным IT-компании по ведению магазинов на маркетплейсах Easy Commerce, за три квартала 2025 года премиальные категории на маркетплейсах выросли кратно:

На Ozon продажи автомобилей составили 4,16 млрд рублей, показав рост на 272% к аналогичному периоду 2024 года.

Продажи женских сумок премиум-сегмента, со стоимостью от 60 000 рублей на Ozon достигли 209,7 млн рублей, показав рост на 107%.

На Wildberries продажи бытовой техники дороже 60 000 ₽ составили 1,38 млрд рублей. Рост продаж достиг 233%;

Что из люкса чаще всего ищут на маркетплейсах

Среди категорий, которые чаще всего ищут на маркетплейсах, покупатели премиум-сегмента выделили:

Премиальную бытовую технику — 73%.

Одежду и обувь — 69%.

Товары для красоты — 47%.

«Ozon является безоговорочным лидером по популярности для поиска и покупки премиальных товаров — его отметили 74% опрошенных», — по данным исследования IT-компании по ведению магазинов на маркетплейсах Easy Commerce.

Отдельно в исследовании упоминаются автомобили: 45% респондентов готовы в ближайшие два года рассмотреть покупку машины через маркетплейсы.

Главные аргументы в пользу такого формата:

Гарантия и сервис от официального дилера — 50%.

Наличие официального бренд-шопа на площадке — 47%.

Существенные ценовые преимущества — 42%.

Контекст

Маркетплейсы успели превратиться в полноценную площадку для премиальных покупок. Продажи автомобилей, дорогой техники, сумок и антиквариата на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете выросли на сотни процентов. Высокодоходная аудитория принимает присутствие люкса на этих площадках и активно покупает его там.