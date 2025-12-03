Меню
Премиальные бренды заходят на маркетплейсы: аудитория готова

Данила Куликовский
Текст:
03 декабря 2025, 18:00
В 2025-м рынок покупок в интернете вырастет до 11,3 млрд ₽ — на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет теперь и люкс

К концу 2025 года объём покупок в интернете увеличится на 26% и достигнет 11,3 трлн рублей. На маркетплейсы уже приходится 80% всех онлайн-заказов и 64% оборота, а премиальные категории показывают трёхзначные темпы роста. На этом фоне 68% аудитории премиум-сегмента готовы покупать дорогие товары прямо на маркетплейсах.

Маркетплейсы развивают премиум-сегмент

По данным Mediascope, ежемесячная аудитория Ozon и Wildberries в совокупности уже достигает 94 млн человек, что ставит их наравне с крупнейшими медиа по охвату. Сейчас маркетплейсы целенаправленно развивают премиальные направления.

  • Ассортимент Яндекс Маркет Ultima за год вырос в 14 раз. Продажи к 3 кварталу увеличились в 4 раза.
  • Ozon тестирует премиальное направление «Ozon Селект».
  • Раздел «Бренды» на Wildberries, где представлены товары класса люкс со средней стоимостью около 100 тысяч рублей, за III квартал 2025 года показал рост продаж на 195%.

Доверие к премиум-сегменту на маркетплейсах растёт

Исследование высокодоходной аудитории, проведённое Easy Commerce, показало, что 95% покупателей нейтрально или положительно относятся к выходу премиальных брендов на маркетплейсы. А 68% готовы изучать товар и покупать его прямо на площадке, не переходя на официальный сайт бренда.

Согласно данным IT-компании по ведению магазинов на маркетплейсах Easy Commerce, за три квартала 2025 года премиальные категории на маркетплейсах выросли кратно:

  • На Ozon продажи автомобилей составили 4,16 млрд рублей, показав рост на 272% к аналогичному периоду 2024 года.
  • Продажи женских сумок премиум-сегмента, со стоимостью от 60 000 рублей на Ozon достигли 209,7 млн рублей, показав рост на 107%.
  • На Wildberries продажи бытовой техники дороже 60 000 ₽ составили 1,38 млрд рублей. Рост продаж достиг 233%;

Что из люкса чаще всего ищут на маркетплейсах

Среди категорий, которые чаще всего ищут на маркетплейсах, покупатели премиум-сегмента выделили:

  • Премиальную бытовую технику — 73%.
  • Одежду и обувь — 69%.
  • Товары для красоты — 47%.

«Ozon является безоговорочным лидером по популярности для поиска и покупки премиальных товаров — его отметили 74% опрошенных», — по данным исследования IT-компании по ведению магазинов на маркетплейсах Easy Commerce.

Отдельно в исследовании упоминаются автомобили: 45% респондентов готовы в ближайшие два года рассмотреть покупку машины через маркетплейсы.

Главные аргументы в пользу такого формата:

  • Гарантия и сервис от официального дилера — 50%.
  • Наличие официального бренд-шопа на площадке — 47%.
  • Существенные ценовые преимущества — 42%.

Контекст

Маркетплейсы успели превратиться в полноценную площадку для премиальных покупок. Продажи автомобилей, дорогой техники, сумок и антиквариата на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете выросли на сотни процентов. Высокодоходная аудитория принимает присутствие люкса на этих площадках и активно покупает его там.

