Показатели KPI в Meta* в 2026-м будут зависеть от ИИ

Как сообщает Business Insider, с 2026 года Meta* внедрит новую систему оценки эффективности сотрудников. Отныне ключевым критерием станет так называемый AI-driven impact: он покажет, как работники используют искусственный интеллект для достижения бизнес-результатов. Новый показатель войдёт в ежегодные отчёты сотрудников уже с 2026 года.

ИИ должен создать «ощутимую ценность» для бизнеса

По данным издания, Meta* будет учитывать не просто факт применения технологий ИИ, а то, насколько они создают ощутимую ценность для бизнеса — ускоряют рутинные процессы, снижают издержки компании или повышают качество внутренних инструментов.

В 2025 году показатели внедрения ИИ ещё не будут напрямую влиять на итоговую оценку работников, но Meta* уже порекомендовала включить достижения, связанные с искусственным интеллектом, в личные отчёты. По словам главы HR-направления компании Джанелл Гейл, переход к ИИ-культуре должен стать естественным и постепенным, а первые результаты будут поощряться бонусами и карьерными возможностями.

«Мы сосредоточены на том, чтобы искусственный интеллект помогал сотрудникам в повседневной работе и открывал новые способы решать задачи эффективнее», — сообщается в комментарии Meta*, предоставленном Business Insider.

Оценить эффективность работы поможет новый ИИ-ассистент

Параллельно Meta* внедряет AI Performance Assistant — внутренний инструмент на основе искусственного интеллекта, который поможет сотрудникам составлять самооценки и обратную связь в рамках ежегодного цикла performance review (оценки эффективности).

Запуск системы запланирован на 8 декабря 2025 года. Как отмечается в меморандуме, инструмент будет доступен через корпоративного бота MetaMate*, а также совместим с внешними LLM-моделями, включая Google Gemini.

Сотрудники смогут использовать ИИ, чтобы анализировать собственные результаты, формулировать цели на следующий период и структурировать обратную связь коллегам. По данным источников Business Insider, многие команды Meta* уже применяют внутренние нейросети для написания отчётов, и эффективность таких решений оценивается положительно.

Премии за работу с нейросетями — часть новой ИИ-культуры

Meta* намерена не просто поощрять использование ИИ, но и создавать культуру, в которой инициативы, связанные с искусственным интеллектом, станут драйвером роста. Компания уже проводит эксперименты с подобными форматами мотивации.

Весной Meta* запустила внутреннюю обучающую игру Level Up, которая поощряет сотрудников за активное использование ИИ-инструментов. В начале года компания разрешила кандидатам применять искусственный интеллект во время технических интервью, чтобы активнее формировать ИИ-культуру в компании.

Контекст

Meta* не единственная корпорация, внедряющая ИИ в кадровую политику. Microsoft, Google и Amazon уже сделали применение искусственного интеллекта обязательным элементом работы.

Так, летом один из топ-менеджеров Microsoft заявил, что использование ИИ «больше не является опцией», а глава Google Сундар Пичаи подчеркнул на июльской встрече с сотрудниками, что для лидерства в гонке искусственного интеллекта «компания должна использовать ИИ повсеместно — от разработки до внутренних коммуникаций».

