На IT-рынке растёт число резюме с недостоверным опытом

Искусственное приписывание опыта стало системной тенденцией. Почти все работодатели знают о подобных случаях, а большинство сталкиваются с ними постоянно — показывает исследование Хабр Карьеры, «Киберпротекта» и HR-Клуба АПКИТ. Всё больше соискателей завышают перечень навыков, длительность стажа и своё участие в проектах, что заметно усложняет процесс отбора и проверку сведений рекрутерами.

Работа на фрилансе как способ скрыть отсутствие опыта

По результатам исследования, 99% работодателей знакомы с феноменом «накрутки» опыта, а 64% отмечают его постоянное присутствие. Один из трёх работодателей обнаруживает несоответствия в резюме по нескольку раз за неделю, ещё 31% — ежемесячно. Наиболее заметно проблема проявляется в IT-разработке и телеком-отрасли, где конкуренция особенно высока.

Наиболее частые способы фальсификации — приписывание компетенций (81%) и завышение стажа (77%). 68% опрошенных сталкивались с упоминанием компаний, в которых кандидат не работал, а 48% — с полностью вымышленными профилями. Фриланс и работа в зарубежных компаниях становятся удобным способом скрыть отсутствие подтверждённого опыта.

Джуниоры и мидлы накручивают опыт активнее всех

Чаще всего ложные данные встречаются в резюме Backend- и Frontend-разработчиков — 35%. У тестировщиков это замечают в 22% случаев, а у проджект- и продакт-менеджеры— 11%, у DevOps-специалистов — 10%. В маркетинге подобные случаи встречаются реже — около 5%.

Если смотреть по грейдам, больше всего опыта «накручивают» мидлы (43%) и джуны (37%). Заметно реже — сеньоры (15%) и тимлиды/техлиды (3%). Ложные данные выявляются в основном на стартовых этапах найма: при изучении резюме (23%), первых коммуникациях (25%) и на первичном собеседовании (29%). Перед оффером такие случаи обнаруживают 12% компаний, а на испытательном сроке — лишь 2%.

Методы обхода проверки

Исследование фиксирует рост использования технических средств для прохождения интервью. 27% руководителей знают о применении нейросетей, 24% — о помощниках, подсказывающих ответы в режиме реального времени.

19% упоминали базы вопросов и интервью в записи, 13% — сервисы, генерирующие ответы прямо в ходе видеособеседования. При этом основные признаки несоответствий остаются прежними: неуверенность в деталях (27%), слабые технические ответы (23%) и расхождения с данными в профессиональных профилях (16%).

Фальсификация приобрела массовый характер

65% работодателей считают фальсификацию опыта неприемлемым. Однако 35% готовы её игнорировать, если кандидат способен эффективно выполнять свою работу. Эксперты отмечают, что массовое распространение фальсификаций усилило недоверие между соискателями и компаниями.

«Недостающие навыки можно получить в процессе работы, а вот вернуть доверие будет намного сложнее» — подчёркивает Елена Калацей, директор по персоналу «Киберпротекта» и председатель HR-Клуба АПКИТ.

Бизнесу нужны прозрачные механизмы проверки

Компании говорят о необходимости более понятных механизмов верификации. 26% компаний хотели бы инструмент для подтверждения фактического трудоустройства, 24% — удобную систему рекомендаций. 19% поддерживают идею обязательной верификации профилей, 8% — создания реестра сертифицированных специалистов.

Многие организации используют свои способы проверки кандидатов: 29% просят рекомендации с прошлых мест работы, 27% сверяют документы с резюме, 24% изучают данные в открытом доступе, 17% проводят внутренние тесты. Только 3% компаний почти не проверяют информацию.

Контекст

Многие компании отметили в 2025 году рост числа откликов без подтверждённого опыта и увеличение однотипных резюме.

В связи с бурным ростом недостоверных резюме компании усиливают проверку документов, вводят обязательные тестовые задания, подключают внешних экспертов и активно возвращают очные этапы собеседований.